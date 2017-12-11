Tanzanya Büyükelçisi Kiondu’dan Vali Demirtaş’a Ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Adana ve bölgemize istihdam sağlayacak yatırımlara olan desteğimiz artarak devam edecektir" dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Adana ve bölgemize istihdam sağlayacak yatırımlara olan desteğimiz artarak devam edecektir" dedi.

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabet Kiango Kiondu, beraberinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Demirtaş, yatırıma ve istihdama önemli katkıları olduğunu belirttiği bu tür ziyaretlerin yararlı sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, "Adana ve bölgemize istihdam sağlayacak yatırımlara olan desteğimiz artarak devam edecektir" dedi.

Tanzanya Büyükelçisi Elizabet Kiango Kiondu ise Vali Demirtaş'a gösterdiği yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederek, kentte yatırımlara yönelik iş adamları ile çeşitli görüşmeler yapacaklarını söyledi.