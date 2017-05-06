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Tanzanya’da Otobüs Nehre Uçtu: 32 Ölü

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Tanzanya’da Otobüs Nehre Uçtu: 32 Ölü
Tanzanya'nın Karatu bölgesinde öğrencileri taşıyan otobüsün nehre uçması sonucu 29'u öğrenci 32 kişi öğrenci hayatını kaybetti.

Tanzanya'nın Karatu bölgesinde öğrencileri taşıyan otobüsün nehre uçması sonucu 29'u öğrenci 32 kişi öğrenci hayatını kaybetti.

Tanzaya'nın Arusha kentindeki Karatu bölgesinde, öğrencileri taşıyan otobüs nehre uçtu. Kazada 29'u öğrenci 32 kişi hayatını kaybetti.

Arusha'nın kuzeyindeki Lucky Vincent İlköğretim Okulu Müdürü Innocent Mushi, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "29 öğrenci ve 2 personelimizi kaybettik ve sürücü de hayatını kaybetti. Korkunç bir trajedi" dedi.

Hükümet verilerine göre, 2014-2016 yılları arasında Tanzanya'da meydana gelen yol kazalarında 11 binin üzerinde kişinin öldüğü bildirildi.

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