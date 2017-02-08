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Tapu Ve Kadastro Bilgi Sistemi İle Melikgazi Belediyesi Emlak Sistemi Arasında İşbirliği

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Tapu Ve Kadastro Bilgi Sistemi İle Melikgazi Belediyesi Emlak Sistemi Arasında İşbirliği
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve bilgi paylaşımının şehirlere hizmet olarak yansıdığını...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve bilgi paylaşımının şehirlere hizmet olarak yansıdığını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak imar, planlama ve emlak müdürlüklerinde kullanılmak ve işlemlerin daha seri ve etkin olarak sunulabilmesi için Tapu Kadastro bilgilerine büyük ihtiyaç olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;

"Melikgazi şehrimizdeki en büyük nüfus ve potansiyeli ile Kamu kurum kuruluşlarımız ve sivil toplum örgütleri ile dayanışma içerisinde çalışmaları ile Melikgazi şu anda herkes açısından cazibe merkezi olmuştur. Melikgazi ilçesi cazibe merkezi olması sebebi ile kapsadığı alanda emlak hareketliliği de en hareketli ilçedir. Türkiye de emlak değeri ve kullanımı ilk ondadır. Bu açıdan arazinin kullanımı, arsa ve parsellerin çapı, metrekaresi, mülklerin sahipleri ile mülklerin imar durumlarındaki tapu bilgilerinin paylaşımı hizmette kaliteyi artırmakta, işlemlerin kısa sürede gerçekleşmesine neden olmaktadır. Dolayısı hizmet kısa sürede yerine getirilmektedir. Bu açıdan Kayseri Melikgazi Tapu Kadastro ile yapılan anlaşmalar sonucunda bilgi sistemlerinde paylaşma sağlanmak ta olup bürokratik işlemlerde vatandaş yorulmamaktadır."

Tapu kadastro Genel Müdürlüğü ve Melikgazi Belediyesi arasında yapılan TATBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) protokolünün imzalandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, aynı ve benzer iş ile işlemleri yerine getiren iki kurumun bilgi paylaşımının bürokrasiye kağıt israfını da önlediğini sözlerine ekledi.

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