Taraftar bizi ateşliyor

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Muhteşem bir taraftara sahibiz. Özellikle onların desteği ile iç sahada maç kaybetmiyoruz. Deplasmanda da bizi yalnız bırakmayacak taraftarımıza Denizli’den üç puan armağan edeceğiz” dedi.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR TARAFTAR

Deplasmanda Denizlispor’a konuk olacak Samsunspor’da Teknik Direktör Osman Özköylü’den taraftara mesaj var. Süper Lig’deki bir çok Anadolu takımında bile böylesine bir taraftar topluluğu olmadığını söyleyen Özköylü, “Özellikle iç sahada bizi öyle bir ateşliyorlar ki kolay kolay maç kaybetmiyoruz. Zaten topladığımız 18 puanın 17’sini iç sahada almamız da bunun en önemli göstergelerinden biri. Biz de Denizlispor deplasmanından galibiyetle dönerek, onları mutlu etmek istiyoruz” dedi.

DEPLASMANDAN MUTLU DÖNECEĞİZ

Zor bir sürece girdiklerini ve taraftardan 90 dakika boyunca takımı desteklemelerini rica eden Osman Özköylü, “Bazen işler yolunda gitmediğinde taraftarın o moral verici desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Samsun seyircisi zaten bu anlamda Türkiye’ye örnek olmuş bir taraftar topluluğu. Verdikleri enerji ile takımı ateşliyorlar. Bizi iç sahada olduğu deplasmanda da yalnız bırakmayarak takıma ne kadar sahip çıktıklarını gösteriyorlar. İnşallah Denizlispor deplasmanından da taraftarımızla birlikte mutlu döneceğiz” diye konuştu.

TARAFTAR AKIN EDECEK

Öte yandan Samsunspor taraftarı da Denizli’ye akın edecek. Gerek Samsun’dan yola çıkacak taraftarlar gerek se İzmir, İstanbul, Bursa, Ankara, Kocaeli gibi illerden de Denizli’ye taraftar grupları hareket ederek tribündeki yerlerini alacak.