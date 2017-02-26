Taraftar Sahaya İndi

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta Adıyaman 1954-Araban Belediyespor karşılaşmasında olaylar çıktı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta Adıyaman 1954-Araban Belediyespor karşılaşmasında olaylar çıktı.

Adıyaman Atatürk Stadı'nda ligde 2. sırada bulunan Adıyaman 1954 Spor ile 1 puan gerisindeki Araban Belediyespor karşılaşması tamamlanamadı. Adıyaman 1954 Spor takımının binlerce taraftarının stadı doldurduğu maçta Adıyaman 1954 Sporlu futbolcunun attığı şut ağlarla buluştu. Yan hakem orta hakemin gol kararına rağmen golü saymadı.

Bu kararın ardından taraftar hakeme tepki gösterdi. İlk yarısı 0-0 biten kaçın ikinci yarısında hakemin kararlarına taraftar tepki gösterdi. Maçın son 5 dakikasına kadar 1-1 olan maç ev sahibi takımın kalecisi Sezai Yüksel'in orta sahaya gelmesinden dolayı Araban Belediyespor 2 gol daha atınca maç 3-1 oldu.

Ev sahibi takımın taraftarı kendi kalecileri Sezai Yüksel'e kalesini bırakmasından dolayı tepki göstererek, sahaya indi. Rakip futbolcular ve hakemler kaçarak soyunma odasına girdi. Adıyaman 1954 Sporlu taraftarlar kendi futbolcularına tepki gösterdi. Taraftar sahaya stadın plastik koltuklarını sökerek sahaya attı. Sahaya inen taraftarı polisler güçlükle sakinleştirdi. Emniyet Müdürü Metin Alper'de sahada taraftarın sakinleşmesi için uğraştı.

Araban Belediyespor'un stat dışında bulunan otobüsü taşlanarak, camları kırıldı. Polislere takviye olarak özel harekat polisleri geldi. Maçta 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Uzatma dakikalarının oynandığı maç tamamlanamadan tatil edildi.

Adıyaman 1954, aldığı bu yenilgiyle şampiyonluk yolunda ağır darbe aldı.