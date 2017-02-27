TARAFTAR YİNE TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Mücadeleye günler kala Sosyal Medya'dan yapılan çağrılara kulak veren taraftarlar Maraton ve VİP tribünlerini doldurmaya çalıştı. İşte maçtan taraftar görüntüleri

Mersin İdmanyurdu maçına cezalı olmalarından dolayı tribünlere giremeyen taraftarların yeri bir nebze olsun yine doldu. Mücadeleye günler kala Sosyal Medya'dan yapılan çağrılara kulak veren taraftarlar Maraton ve VİP tribünlerini doldurmaya çalıştı. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran taraftarlar kulübün tekrar ceza yememesi için özellikle merdiven boşluklarının boş olmasına dikkat ederken, karşılaşma boyunca Kırmızı-Beyazlı futbolculara büyük destek verdiler Taraftarlar maçın bitiminde alınan galibiyet sonrasında mutlu bir şekilde terk ettiler.

ALIŞILMIŞ GÖRÜNTÜ

Boluspor maçı biletleri günler öncesinden satışa çıkarken mücadelenin oynandığı pazar günü de yine alışık olduğumuz görüntülerle karşılaşıldı. Samsunspor'lu taraftarlar mücadelenin başlamasına saatler kala bilet gişeleri önünde kuyruk oluşturdular. Çok sayıda taraftar ise bilet almaktan vazgeçerek gişeleri terk ettiler.

MİLLİ EĞİTİM'DEN TAM DESTEK

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, İlçe Müdürü Davut Numanoğlu ve Şube Müdürü Ömer Okuyucu ile beraber sabah kahvaltısında bir araya geldikten sonra 19 Mayıs Stadı'nda yerlerini alarak Samsunspor ile Boluspor arasında oynanan mücadeleyi izleyerek Kırmızı-Beyazlı futbolculara tam destek verdiler. Milli Eğitim personeli maçın bitiş düdüğü ile tribünleri galibiyet sevinci ile mutlu terk ettiler.