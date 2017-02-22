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TARAFTARDA HEYECANLI BEKLEYİŞ

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TARAFTARDA HEYECANLI BEKLEYİŞ
Kırmızı-Beyazlı taraftarlar Mersin İdmanyurdu maçında çıkan olaylarla ilgili olarak PFDK’nın bugün vereceği kararı merakla bekliyor.

Kırmızı-Beyazlı taraftarlar Mersin İdmanyurdu maçında çıkan olaylarla ilgili olarak PFDK’nın bugün vereceği kararı merakla bekliyor. Bilindiği üzere Samsunspor disiplin kuruluna sevk edilmiş, Kulüp Başkanı Erkurt Tutu, bu maçta yaşanan olaylarla ilgili olarak tüm savunmalarını bir dosyada toplayarak İstanbul’da Türkiye Futbol Federasyonuna itirazını yaptı. Türkiye Profesyonel Disiplin Kurulu PFDK bugün toplanarak kararını açıklayacak. Taraftarlar çıkacak olan karara odaklandı.

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