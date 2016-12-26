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Taraftardan Bilal Kısa’ya Tepki

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Taraftardan Bilal Kısa’ya Tepki
Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Bilal Kısa, Gençlerbirliği maçının ardından taraftarlardan gelen yoğun tepkiler üzerine formasını çıkararak taraftarları...

Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Bilal Kısa, Gençlerbirliği maçının ardından taraftarlardan gelen yoğun tepkiler üzerine formasını çıkararak taraftarları alkışladı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmada konuk ekibin 2-1 öne geçmesinin ardından özellikle Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve Bilal Kısa'ya yoğun tepki gösteren taraftarlar, maçın ardından da tepkilerini sürdürdü. "Hamza Bilal'i kaptan yapsana', "Bilal gol gol', "Bilal'in parasını Hamza versin" şeklinde tezahüratların ardından maç sonunda tecrübeli oyuncu Bilal Kısa, formasını çıkararak taraftarlara alkışla karşılık verdi.

Bilal'in bu hareketi ayrılık sinyali olarak yorumlandı.

Taraftardan Bilal Kısa’ya Tepki

Taraftardan Bilal Kısa’ya Tepki

Taraftardan Bilal Kısa’ya Tepki

Taraftardan Bilal Kısa’ya Tepki

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