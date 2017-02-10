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TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM

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TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
Samsunspor’un Hollandalı yıldızı Kevin Brands, bu takımın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Samsun'daki ilk maçımda golle tanışmam beni çok mutlu etti. Taraftarın coşkusundan etkilendim. Sivasspor’a da gol atacağım" dedi

TARAFTARLAR BENİ ÇOK ETKİLEDİ

Samsunspor’un devre arasında Hollanda’nın Go Ahead Eagles takımından transfer ettiği 28 yaşındaki hücuma dönük orta saha oyuncusu Kevin Brands, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Babası Marcel Brands’ın PSV Eindhoven takımında sportif direktör olarak görev yaptığını söyleyen Kevin Brands, Samsunspor’a transferiyle ilgili de babasıyla görüştüğünü ifade etti. Babasının Fenerbahçe’den sportif direktör olarak teklif aldığını ancak bu transferin gerçekleşmediğini söyleyen Kevin Brands, “Babamla sık sık futbolu konuşuyoruz. Samsun'a gelmeden önce kendisiyle Samsunspor'u paylaştım. Buraya geldiğimde Samsun’un ve Samsunspor’un büyüklüğünden çok etkilendim. Samsun hakkında fazla bir bilgim yoktu. Evkur Yeni Malatyaspor maçında taraftarımızın heyecanı beni çok etkiledi. Onların bu desteği ile Samsunspor çok daha başarılı olacaktır" dedi.

İKİ GOL ATMAM BÜYÜK MORAL OLDU
Samsunspor formasıyla taraftarının önüne çıktığı ilk maçta 2 gol atmasının moral ve motivasyonu açısından çok iyi olduğunu söyleyen Kevin Brands, “Samsunspor formasıyla taraftarımızın önünde ilk maçımda golle tanışmam beni çok mutlu etti. Taraftarın da coşkusuna hayran kaldım. Böyle bir taraftar topluluğunun önünde oynamak çok etkileyici. Sivasspor maçında da takım olarak elimizden geleni yapacağımızı bilmelerini isterim. Sivasspor’a da gol atmak için elimden geleni yapacağım ve gol atacağım” diye konuştu. Yapımı süren yeni stadı da değerlendiren Kevin Brands, "Gerçekten çok güzel bir stat. En kısa sürede tamamlanıp burada oynamak istiyorum. Güzel bir ambiyansı var. Umarım bu statta büyük zaferler kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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