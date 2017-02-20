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TARAFTARI ÇILDIRTTILAR

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TARAFTARI ÇILDIRTTILAR
Samsunspor ile Mersin İdmanyurdu arasında oynanan kritik mücadelenin hakemi Tolga Özkalfa ve rakip takım oyuncusu Sinan Kaloğlu'nun oyun çıkışı taraftarlara karşı tahrik edici hareketleri bardağı taşıran son damla oldu

Önceki akşam Samsunspor ile Mersin İdmanyurdu arasında oynanan zorlu mücadelede istenmeyen olaylar yaşanırken, mücadelenin hakemi Tolga Özkalfa’nın verdiği penaltı ve ardından kırmızı kart göstermesi, sonrasında ise kötü yönetimi olayları ateşleyen faktörler oldu. 

Mersin İdmanyurdu oyuncusu Sinan Kaloğlu’nun ise oyundan çıkarken Samsunspor’lu taraftarlara karşı hareketleri sabırları tamamı ile taşırdı. Çılgına dönün taraftarlar kendilerini tutamayarak sahaya atladı. Sonrasında ise istenmeyen olaylar gerçekleşti. Geçen hafta Samsunspor’un PFDK tarafından ihtar almasının ardından Kırmızı-Beyazlı ekibin saha kapatmaya kadar ceza alabileceği konuşuluyor.

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