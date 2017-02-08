Taraftarlar isyanda

Kırıkkalespor taraftarları sonunda isyan ettiler. Taraftarlar kayyum yöneticisi olan Sırrı Zengin ve Çağlar Atmaca'nın hakeme saldırmasının cezasını neden kendilerinin ödediğini sordular

Kırıkkalespor 71'li genç taraftarlar derneği başkanı Erdal Aydın, yaptığı açıklamada kesilenr cezaya tepki göstererek; "Kavgayı çıkartan, cezayı alan biz taraftarlar oluyoruz. Bizlere sahaya inmedik, olaylara karışmadık. Ama bizler cezalandırıldık. Bu böyle olmaz, artık herkesin önüne bakması gerekiyor. Pazar günü çok önemli maçımızı var. Ancak takımımıza destek veremeyeceğiz. Türk Metal Sendika Genel Başkanı Pervül Kavlak'ın devreye girerek taraftara verilen cezayı kaldırılması için girişimlerde bulunmasını istiyoruz. Artık tüm taraftar gruplarına sahip çıkılmasını istiyoruz" dedi.

İbrahim Akpınar/Kırıkkale