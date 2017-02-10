TARAFTARLAR TAKIMINA İNANIYOR

Kırıkkalespor'u bu hafta tribünlerde yalnız bırakacak olan 71'li Genç Taraftarlar, "Biz taraftarlar olarak maça giremesekte, kalbimiz futbolcularımızla birlikte olacak" dedi.

Kırıkkalespor, Pazar günü sahasında konuk edeceği Bodrumspor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sıkı bir şekilde sürdürüyor. Kırıkkalespor, Başpınar Stadı'ndaki maçını taraftarından yoksun oynayacak. Kırıkkalespor 71'li Genç Taraftarlar Dernek Başkanı Erdal Aydın, takımlarının pazar günkü maçtan üç puanla ayrılarak, yüzlerini güldüreceğine inandığını ifade ederek, "Biz taraftarlar olarak maça giremesekte, kalbimiz futbolcularımızla birlikte olacak" dedi. İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE