Taraftarlardan Belediyeye Siyah Çelenk

Çorluspor 1947 Kulübü taraftarları, Çorlu General Basri Saran Stadyumu'ndan Çorlu Belediyesine kadar yürüyerek siyah çelenk bıraktı.

Çorluspor 1947 Kulübü taraftarları, Çorlu General Basri Saran Stadyumu'ndan Çorlu Belediyesine kadar yürüyerek siyah çelenk bıraktı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Çorluspor 1947'de taraftarlar, lige katılım başvurusunun 14 Temmuz 2017 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek olmasına rağmen henüz bir başkan ve yönetimin çıkmaması, takımın lige katılıp katılmayacağının belli olmaması nedeniyle protesto yürüyüşü düzenledi. Çorluspor 1947 Kulübünün maçlarını oynadığı Çorlu General Basri Saran Stadyumu önünde toplanan yaklaşık 300 taraftar, durumdan sorumlu tutukları Çorlu Belediyesi önüne siyah çelenk bıraktı. Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ve belediye yönetimini takıma sahip çıkmamakla eleştiren taraftarlar, belediye başkanı aleyhine bir süre tezahürat yaptı. Belediye binası önündeki protestolar sırasında polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Çorluspor 1947'nin liglere katılmasını isteyen taraftarlar daha sonra sessiz bir şekilde dağıldı.