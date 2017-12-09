Taraftarlardan Dursun Özbek Ve Tudor İçin İstifa Sesleri

Galatasaray'ın Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmada Başkan Dursun Özbek ile Teknik Direktör Igor Tudor için istifa tezahüratları yapıldı.

Galatasaray'ın Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmada Başkan Dursun Özbek ile Teknik Direktör Igor Tudor için istifa tezahüratları yapıldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisar ile oynadığı maçta tribünlerden Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktörü Igor Tudor'a tepki gösterildi. Mücadelenin ilk yarısında 45. dakikada Akhisar'ın attığı ikinci golden sonra tribünlerden "Tudor istifa" sesleri yükseldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, devre arasında da istifa sloganlarını sürdürdü. Taraftarlar, daha sonra "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yaptı.

Galatasaraylı taraftar, ayrıca ikinci yarının başında Dursun Özbek ve yönetimini de istifaya davet etti. Bu olaylar yaşanırken, karşıt görüşlü taraftarlar arasında da tartışma yaşandı.