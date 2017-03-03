  • BIST 89.605
  • Altın 147,046
  • Dolar 3,7206
  • Euro 3,9314
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

Tarih Ve Sanat ‘’K Harfi Yeterlidir’’ De Buluşuyor

» »
Tarih Ve Sanat ‘’K Harfi Yeterlidir’’ De Buluşuyor
Kırklareli Belediye Başkanlığı, Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, Tiyatro Sanatçısı-Yazar Utku Erişik'in yepyeni "K Harfi Yeterlidir" adlı gösterisini...

Kırklareli Belediye Başkanlığı, Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, Tiyatro Sanatçısı-Yazar Utku Erişik'in yepyeni "K Harfi Yeterlidir" adlı gösterisini Kırklarelili tiyatro severler ile bir araya getirecek.

Daha önce "Hoş Gelişler Ola", "Kan Ağlıyor Anadolu" adlı oyunlarıyla, Çanakkale Savaşının ve Kurtuluş Savaşının bilinmeyen yönlerini, gizli kahramanlarını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadeleci duruşunu etkileyici bir sahne performansıyla sergileyen ve her sahnesinde büyük beğeni toplayan Utku Erişik yeni oyununda, tarihçi yazar Sinan Meydan'ın kaleminden tiyatro perdesine aktarılan "K Harfi Yeterlidir'i sahneleyecek.

Tarihin sanatla buluşması sahnede yaşanacak

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının hemen ardından, "Asıl savaş şimdi başlıyor" diyerek, bu büyük zaferin ekonomi, kültür-sanat ve eğitim gibi alanlardaki başarılarla taçlandırılması gerektiğinin altını çizen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün akıllı projeleri nelerdi? Nasıl bir devrimci politikayla Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyine yükselmesini düşünüyordu? gibi soruların yanıtları Sinan Meydan'ın araştırmaları ve Utku Erişik'in sanatı ile büyülü bir anlatıma dönüşecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mart Ayı Meclis Toplantıları Başladı03 Mart 2017 Cuma 16:03
  • Medeniyet Okulu Projesi Şehre Katkı Sağlıyor03 Mart 2017 Cuma 16:03
  • Belediye Hizmet Binasına Yeni Mescit03 Mart 2017 Cuma 16:03
  • Aile Hekimlerine Eğitim Verildi03 Mart 2017 Cuma 16:03
  • Batman’da Zabıtadan Dilenci Operasyonu03 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Van’da ‘Güvenli Öğrenci Taşınma’ Toplantısı03 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Başkan Togar: “Güçlü Türkiye İçin ‘Evet’ Diyeceğiz”03 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Kızılcahamam’da Tedavileri Yapılan Yaban Hayvanları Doğaya Bırakıldı03 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Ak Parti Erzurum İl Teşkilatından Stk’lara Ziyaret03 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Subaşı İlkokulu Restore Edildi03 Mart 2017 Cuma 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti