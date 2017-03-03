Tarih Ve Sanat ‘’K Harfi Yeterlidir’’ De Buluşuyor

Kırklareli Belediye Başkanlığı, Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, Tiyatro Sanatçısı-Yazar Utku Erişik'in yepyeni "K Harfi Yeterlidir" adlı gösterisini...

Kırklareli Belediye Başkanlığı, Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, Tiyatro Sanatçısı-Yazar Utku Erişik'in yepyeni "K Harfi Yeterlidir" adlı gösterisini Kırklarelili tiyatro severler ile bir araya getirecek.

Daha önce "Hoş Gelişler Ola", "Kan Ağlıyor Anadolu" adlı oyunlarıyla, Çanakkale Savaşının ve Kurtuluş Savaşının bilinmeyen yönlerini, gizli kahramanlarını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadeleci duruşunu etkileyici bir sahne performansıyla sergileyen ve her sahnesinde büyük beğeni toplayan Utku Erişik yeni oyununda, tarihçi yazar Sinan Meydan'ın kaleminden tiyatro perdesine aktarılan "K Harfi Yeterlidir'i sahneleyecek.

Tarihin sanatla buluşması sahnede yaşanacak

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının hemen ardından, "Asıl savaş şimdi başlıyor" diyerek, bu büyük zaferin ekonomi, kültür-sanat ve eğitim gibi alanlardaki başarılarla taçlandırılması gerektiğinin altını çizen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün akıllı projeleri nelerdi? Nasıl bir devrimci politikayla Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyine yükselmesini düşünüyordu? gibi soruların yanıtları Sinan Meydan'ın araştırmaları ve Utku Erişik'in sanatı ile büyülü bir anlatıma dönüşecek.