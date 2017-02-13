Tarihçi Hüsameddin Efendi'yi yad ettiler

Amasya'nın tarihi yazarı Hüseyin Hüsameddin Efendi, vefatını 78'nci yılında, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nce organize edilen 'Kültür Akşamları' kapsamında anıldı

Amasya'nın tarihi yazarı Hüseyin Hüsameddin Efendi, vefatını 78'nci yılında, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Amasya Şube Başkanlığı'nca organize edilen 'Kültür Akşamları' kapsamında anıldı. Anma gecesine konuşmacı olarak Tarih Öğretmeni Resul Değirmenci katıldı.

TDED Şube Başkanı Hüseyin Menç, "Abdizade Hüseyin Hüsameddin Efendi doğup büyüdüğü, havası ve suyu ile beslendiği memleketi Amasya'ya 70 yıllık ömrü hayatında yapabileceği en büyük hizmeti sonuna kadar taşımış ve 12 ciltlik Amasya Tarihi'ni emanet etmiştir" dedi.

Menç, "Amasya Tarihi toplam 5615 sayfada tamamlanmıştır. 1726 sayfa matbu Arap harfleriyle basılmış metin 3889 sayfa rik'a el yazısı ile basılmamış metin 4573 kişiye ait kısa hal tercümesi yazılmıştır. Hüseyin Hüsameddin Efendi, bir ömür harcayarak hazırladığı eseri, sağlığında çok arzu etmesine rağmen bastıramamıştı. Bu büyük eserin Amasyalılara ve tarih alanına kazandırılması maksadı ile Amasya Belediyesi 1980 yılında harekete geçti" diye konuştu.

Ferhat LAP / AMASYA