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Tarihçi Şimşirgil öğrencilerle buluştu

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Tarihçi Şimşirgil öğrencilerle buluştu
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, öğrencilerle bir araya geldi. Tarihçi Şimşirgil, Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta gençlere tavsiyelerde bulundu.

Gençlere, Osmanlıyı iyi anlamaları gerektiğini belirten Şimşirgil, şunları kaydetti: "Tarih, dil ve din insana şahsiyet verir. Önce tarihimizi unutturdular. Sonra genleriyle oynadılar. Adam 15 cilt Osmanlıyı yazıyor ama içine öyle bir zehir atıyor ki. Çok okuyun hele imam hatipliler çok okusunlar. Bir imam hatipli olarak söylüyorum çok okuyun. Osmanlı 'adam' yetiştirdi kaliteli adam. Bir rütbeli İngiliz diyor ki, 'Türkler yetenekli, kaliteli adam yetiştiriyor. Biz yetenekli köpek yetiştiriyoruz.' Başarı neredeyse orada ol. Sınıfta isen sınıfta ol, annenle isen annenle ol." 

DEĞERLERİMİZLE BÜYÜK DEVLETİZ
Gençlere Osmanlı'nın temel değerlerini anlatan ve Osmanlı İmparatorluğunun ruhu ile yaşayan en büyük devletlerden biri olduğunu vurgulayan Şimşirgil, "Belki fiziken kendi yoktur, ama ruhu bile düşmanları titretmeye yeter. Osmanlı Devleti, 622 sene boyunca hanedan devleti olarak hüküm sürmüştür. Bunun 570 yılı uluslararası güç, ilk 50 yılı ulus güç. Osmanlı' nın dünyaya ne bıraktığına, mirasına ve eserlerine iyi bakmak gerekir" diye konuştu. Okul müdürü Zahit Köseoğlu da emeği geçenlere teşekkür etti.

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