İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 15. kez düzenlediği "Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri" sahiplerini buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 15. kez düzenlediği "Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri" sahiplerini buldu.

İzmir'de, geçmiş uygarlıklara ait mirasa hak ettiği saygının gösterilmesi ve tarihi yapıların korunmasını teşvik amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri" sahiplerini buldu. Bu yıl 15. kez düzenlenen yarışmanın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) gerçekleşen ödül töreninde, genç piyanistler Nehir Özzengin ve Kaan Turan gelenlere müzik ziyafeti yaşattı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ, "Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, tarihi mirasımızın korunmasında duyarlılığımızın simgesi haline geldi. İzmir'in her karış toprağında binlerce öykü, tarih yatıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi her yıl tarihe verdiği desteği arttırıyor ve kentin tarihine sahip çıkıyor. Kadifekale, Agora, Havagazı Fabrikası, Aya Vukla Kilisesi bunlardan sadece bazıları" diye konuştu.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimari Restorasyon Bölüm Başkanı ve "Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri" ödül komite üyesi Prof. Dr. Başak İpekoğlu ise "Kültür ve tarih kenti olarak İzmir'in böyle bir yarışma yapması çok güzel" darken, Yarışma Seçici Kurulu adına konuşan Doç. Dr. Semahat Özdemir ise "En severek katıldığım yarışma bu.. Eserleri inceleme sürecinde değerli insanlarla tanıştım. Heyecanlarına ortak olmak çok anlamlıydı" şeklinde konuştu.

Titiz çalışma

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay başkanlığında toplanan Seçici Kurul, 4 günlük değerlendirme ve inceleme gezilerinin ardından ödül almaya hak kazanan projeleri belirledi. 25 başvuru ödüle değer bulundu. 2003 yılından bu yana düzenlenen yarışmada, bugüne kadar toplam 259 ödül verilmiş oldu.

Ödül alan eserler

- "Tarihi Yapıda Yaşam" Ödülü: Engin Kuduğ Evi (Küçükyalı), Sabri ve Mahide Özçoban Evi (Bergama), Muazzez Sezer Evi (Mordoğan), Emine Öktem Evi (Kınık), İdris Köktentürk Evi (Kınık).

- "Özgün İşlevin Korunduğu Esaslı Onarım" Ödülü: Tijen Külçe Evi (Foça), Bülent Türkmen Evi (Bergama).

- "Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım" Ödülü: Sıbyan Mektebi (Urla).

-"Emek" Ödülü: Abdullah Gülmez - Taş Ustası (Bergama)

- "Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma" Katkı Ödülü: Ferhat Fuzuli "Meseret ile Şükran" Manzum Hikaye, Oktay Özengin "Menemen Tarihi Albümü", Uluç Hanhan "Bir Zamanlar Uzunada" Kitap, Semra İğtaç "İzmir Masalları" Radyo Programı.

- "Geleneksel Zanaatların Yaşatılması" Ödülü: Veli ve Osman Mermerkaya - Yorgancı (Karabağlar), Mustafa Pancar - Sepetçi (Bergama), Birsen Cemile Gürel - Halı Dokumacı (Bergama), Ahmet Silleli - Saraç (Bergama).

- "Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri" Teşvik Ödülü: DEÜ 75. Yıl İlköğretim Kurumları "Biz küçüklerin gözünden İzmir'in tarihine ve kültürüne yolculuk", Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları "Bergama'da Zaman Yolculuğu", İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi "Tarihi haritalar, bir kentin tarihi mirasını ortaya koymada bir araç olabilir mi? : 1905 GOAD Haritaları Örneği", TAKEV Anadolu ve Fen Lisesi "3000 Yıllık Cam Sanatının İzmir'deki Temsilcisi: Nazar Boncuğu", Özel Piri Reis Okulları "Tarihi ve Kültürel Miras : Tire", Özel Havajet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Su Gibi Aziz Olasın İzmir", Saadet Emir Ortaokulu "Puzzle'ım İzmir : Buca Tarihi ve Tarihi Mekanları".

- "Jüri" Özel Ödülü: 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği "Kybele Teknesi".