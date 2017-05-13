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Tarihi Binada Son Nikah

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Tarihi Binada Son Nikah
117 yıldır belediye binası olarak kullanılan Edirne Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan son nikah Gülşah Sertel ve İlker Ayırbaz çiftinin nikahı oldu.

117 yıldır belediye binası olarak kullanılan Edirne Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan son nikah Gülşah Sertel ve İlker Ayırbaz çiftinin nikahı oldu.

1930 yılında İtalyanlar tarafından yapılan ve jeneratörler vasıtasıyla 1980 yılına kadar Edirne'nin elektrik ihtiyacını karşılayan Tarihi Elektrik Fabrikası; Kültür Merkezi ve Nikah Salonu olarak 14 Mayıs Pazar Günü saat 14.00'da hizmete açılacak. Göz kamaştıran binanın hizmete açılmasıyla birlikte nikahlar bu salonda kıyılacak.

117 yıldır belediye binası olarak kullanılan Edirne Belediyesi'nde bulunan Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen son nikah da Gülşah Sertel ve İlker Ayırbaz çiftinin nikahı oldu. Çiftin nikahını Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan kıydı.

Genç çifte mutluluklar dileyen Gürkan, "Bu bina 117 yıldır belediye binası olarak hizmet veriyor. Resmi nikah çıktığından beri belediyedeki tüm nikahlar burada kıyıldı, yaklaşık 96 yıldır. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz son nikah da sizin oldu. Bu binada nikahı kıyılan son çift olarak tarihe geçtiniz" dedi.

Genç çift daha sonra bir ömür mutluluğa davetlilerin huzurunda "evet" dedi.

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