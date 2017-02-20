Tarihi Binada Yangın

Ardahan kent merkezinde bulunan yaklaşık 100 yıllık tarihi binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ardahan kent merkezinde bulunan yaklaşık 100 yıllık tarihi binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kaptanpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Milli Egemenlik Parkı karşısında bulunan tarihi binanın çatısında çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmaları sonunda kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Tarihi binanın sahibi Mehmet Fatih Aksoy, "Maalesef köhne bir vaziyetinde olan binamızda nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Her tarafı kapalı kutu, nereden çıktığı belli değil. Ben buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Ya gelip binamızı elimizden alsınlar yada bir çaresini bulsunlar. Gördüğünüz gibi binamız yanıyor. Kültür Varlıkları Koruma Derneğine ait bir binadır ve sit alanı olmuştur. Hiçbir yerini göremiyoruz. Şu anda yangının da nereden çıktığı kesinlikle belli değil. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde Cumhurbaşkanlığına kadar yazı yazdık. Bütün kültür varlıkları, bölge müdürlüklerinde dilekçemiz var. Binanın hiçbir şekilde can güvenliği yok. Ne gelip elimizden alıyorlar nede müsaade ediyorlar yıkıp yapalım" diye konuştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.