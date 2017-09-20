Tarihi Binaların Bulunduğu Sokaklarda Restorasyon Çalışması Başladı

Afyonkarahisar Valiliği ile Afyonkarahisar Belediyesi işbirliğinde Bedesten Çarşısı'ndan Türbe Camii'ne kadar olan 500'e yakın binanın cephesi yenilenecek.

Afyonkarahisar Valiliği ile Afyonkarahisar Belediyesi işbirliğinde Bedesten Çarşısı'ndan Türbe Camii'ne kadar olan 500'e yakın binanın cephesi yenilenecek.

Sağlıklaşma ile turizm potansiyeli açığa çıkacak bölge Afyonkarahisarlılar ve dışarıdan gelen misafirler için adeta yeni bir yaşam ve dinlenme alanı olacak. Afyonkarahisar merkez kentsel sit alanı içerisinde kalan mahallelerde tarihi dokuya uygun olarak yapılan sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Afyonkarahisar Kalesi, Mevlevi Türbe Cami, Ulu Cami ve tarihi evlerin yer aldığı mahalleler sokak sağlıklaştırma çalışmasıyla yeni bir görünüme kavuşacak.

Afyonkarahisar'ın önemli turizm potansiyellerinden biri olan Mevlevi Türbe Camii etrafı bu projeyle bambaşka bir görünüme kavuşacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla eski Afyon diye bilinen mahalleler ihya olacak. Sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarıyla sadece Mevlevi Türbe Camii'nin değil, Afyonkarahisar Kalesi ve Ulu Camii etrafının turizm potansiyeli açığa çıkacak. 2013 yılında kentsel sit alanında kalan bölgelerin tamamının röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerine, önemli bir bütçe ayıran Afyonkarahisar Belediyesi, projeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesine yaptırarak ihaleye hazır hale getirmişti. Yapılan ihaleye göre, 3 yıl içerisinde bölgenin tamamının sokak sağlıklaştırmasının yapılması hedeflenirken, restorasyonun bölgenin turizm potansiyeline büyük katkı sağlaması bekleniyor.