Tarihi Çarşıda Çalışmalar Devam Ediyor

Safranbolu belediyesi ekipleri, geceli gündüzlü çalışarak tarihi çarşı bölgesindeki yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu belediyesi ekipleri, geceli gündüzlü çalışarak tarihi çarşı bölgesindeki yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu Belediyesi asfalt şantiye ekipleri, tarihi çarşı bölgesinde geçen yıl doğalgaz çalışmaları sonrasında bozulan yollarda başlattığı ancak mevsim şartlarının elverişli olmaması nedeniyle ara verdiği bakım ve onarım çalışmalarına yeniden başladı. Geceli gündüzlü aralıksız sürdürülen çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, özverili çalışmalarından dolayı ekiplerine teşekkür ederek, "Tarihi çarşı bölgemiz özellikle turistik ve tarihi açıdan em önem arz eden bölgesidir. Bu nedenle burada daha temiz bir havanın teneffüs edilebilmesi, görüntü kirliliğinin giderilmesi ve maddi açıdan da daha avantajlı olan doğalgaz çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Hemen ardından ekiplerimiz ile yol bakım ve onarım çalışmalarını başlattık. Geçtiğimiz yıl başlattığımız çalışmalara mevsim şartları dolayısı ile ara vermiştik. Havaların elverişli olmasının ardından derhal çalışmalara yeniden başladık. Ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayacağız. Belediye olarak ekip arkadaşlarım ile birlikte Safranbolu'da hizmet çıtasını daima yukarıda tutmak için çalışıyoruz. Bu çalışma azmimizin arkasında halkımızın bizlere olan güvenleri ve destekleri bulunmakta. Tüm çabamız Safranbolu'muzun daha yaşanılır bir kent olması için." dedi.