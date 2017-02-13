Tarihi Çeşmeköy Camii Restore Ediliyor

Osmanlı döneminde inşa edilen, Türk sanatında, özellikle cami mimarisinde eşine az rastlanan ve günümüzde kullanılmayan Çeşmeköy Camii için restorasyon...

Osmanlı döneminde inşa edilen, Türk sanatında, özellikle cami mimarisinde eşine az rastlanan ve günümüzde kullanılmayan Çeşmeköy Camii için restorasyon çalışmaları başladı. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan caminin restorasyon uygulaması Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldı. Ayrıca çevre düzenlemesi ile özgün görünümüne kavuşacak olan caminin ibadethane olarak tekrar işlevini sürdürmesi hedefleniyor.

Tarihi Kentler Birliği'nin her yıl düzenlediği özendirme yarışmasında; Milas Pinarköy Camii ve Bozüyük Cemil Toksöz Konağı ile birlikte "2015 Yılı Proje Dalında Başarı Ödülü"ne layık görülen proje ile yapılacak olan çalışmaların 150 günde tamamlanması planlanıyor.

Konu ile ilgili olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Datça Cumalı Mahallesi'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon işlemleri başladı. Ödüllü bir proje ile cami ve içinde bulunduğu mezarlık alanını özgün görünümüne kavuşturmak için ekiplerimiz çalışıyor. Çeşmeköy Camii gibi bir çok alanda da restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarla, her zaman olduğu gibi kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.