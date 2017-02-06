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Tarihi Fatih Cami Etrafında Çevre Düzenlemesi Başladı

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Tarihi Fatih Cami Etrafında Çevre Düzenlemesi Başladı
Yozgat'ta tarihi Fatih Camisi bahçesi içerisinde bulunan su deposu için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile girdikleri 2 yıllık uğraş sonunda Yozgat Belediyesi,...

Yozgat'ta tarihi Fatih Camisi bahçesi içerisinde bulunan su deposu için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile girdikleri 2 yıllık uğraş sonunda Yozgat Belediyesi, su deposunu yıkarak çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, beraberinde Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün ile birlikte Sungurlu Caddesi'nde bulunan tarihi Fatih Camisi bahçesindeki deponun yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat'ı her alanda yaşanılır bir kent haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Arslan, "Yozgat'ı yaparak bozdular yıkarak düzelteceğiz. Maalesef geldiğimiz noktada gelişi güzel imar dışı yapılarla estetikten yoksun yapılarla Yozgat yaşanmaz bir şehir haline getirildi. Bizlerde bunu mümkün olduğu kadar düzeltmeye çalışıyoruz" dedi.

İki yıldır Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışma sonunda Fatih Camii bahçesinde bulunan deponun yıkım kararını aldıklarını belirten Başkan Arslan, "Burada Fatih Camisinde tarihi bir yapımız var. Bunu Çapanoğlu Büyük Cami ile beraber düşünüyoruz. Büyük Cami etrafındaki çevre düzenlemesi ile birlikte Fatih Camisi etrafında temizlenmek suretiyle bir çevre düzenlemesi yapmak istiyoruz. Bugün burada gelişi güzel yapılmış olan Fatih Camisinin avlusunda bir depo var. İki yıldır Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile bir çalışmamız vardı ve sonunda ikna ettik ve bugün bu depoyu yıkıyoruz" şeklinde konuştu.

Fatih Camisinin etrafında çevre düzenlemesi yapacaklarını vurgulayan Arslan, " Tarihi dokuya uygun aynı zamanda Yozgat'ın bu bölgesinde Başçavuş, Fatih ve Büyük Cami hep birlikte bir ada olmasına vesile olacak. Basit gibi gözüküyor ama çok önemli bir çalışmanın önemli bir ayağı. İnşallah bu yılı tamamlandıktan sonra Fatih Camisi çok güzel bir görünüm kazanacak ve insanlarımızın vakit geçireceği güzel bir alan olacak. Çapanoğlu Büyük Cami etrafındaki çalışmalara ise Haziran- Temmuz ayında başlayacağız. Büyük Cami etrafını da Ankara Caddesi'ne kadar açacağız. Ankara Caddesi'nden baktığımızda Büyük Cami, Fatih Camisi gözükmüş olacak ve bu bölgedeki tarihi camilerle burası tarihi bir bölge olmuş olacak." ifadelerine yer verdi.

Tarihi camilerle birlikte bu bölgenin tarihi bir ada haline geleceğini kaydeden Başkan Arslan, Büyük Cami Çevre düzenlemesi ile de cami altında 250 araçlık oto park olacağını söyledi.

Tarihi Fatih Cami Etrafında Çevre Düzenlemesi Başladı

Tarihi Fatih Cami Etrafında Çevre Düzenlemesi Başladı

Tarihi Fatih Cami Etrafında Çevre Düzenlemesi Başladı

Tarihi Fatih Cami Etrafında Çevre Düzenlemesi Başladı

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