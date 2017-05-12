Tarihi Kentler Birliği Sivas’ta Toplandı

Sivas Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği toplantısı, açılış programıyla başladı.

Sivas Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği toplantısı, açılış programıyla başladı.

Sivas'ın doğal, kültür mirasının korunmasına yönelik son gelişmelerin konuşulacağı Tarihi Kentler Birliği toplantısı, kentteki bir otelde düzenlenen akşam yemeği programıyla başladı. Programa Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, il ve ilçe belediye başkanları katıldı. Programda konuşan Tarihi Kentler Birliği Yusuf Ziya Yılmaz, "Tarihi Kentler Birliği bugün 450 üyenin olduğu Belediyeler Birliğinden sonra en büyük yerel yönetimler birliğidir. Böylesine güzide bir yerel yönetim biriminin başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü buram buram tarih kokan, her santimetrekaresi şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş olan bu Anadolu coğrafyasının her köşesi tarih dolu. Sadece somut mirasa yönelik tarihi değerler değil, doğal mirasa dönük tarihi değerlerimiz, soyut mirasa yönelik tarihi değerlerimizle birlikte tarihi değerlerin zenginliğiyle dolu bir ülkedeyiz ki, aslında elimizde öyle güzel bir tablo ve tuval var ki bakmaya doyamıyoruz. Dolayısıyla görevimizin ağırlığı ve görevimizin kutsallığını, bu zenginliği içeren bu ülkenin yerel yöneticileri olarak yüreğimizde hissediyoruz" dedi.

Tarihi Kentler Birliğinin senede altı kez büyük toplantı yaptığını ifade eden Yılmaz, "Bu altı tane büyük toplantının ikisi meclis toplantısı. Bu iki tane meclis toplantısının bir tanesini Belediye Başkanı Sami Aydın'ın daveti üzerine Sivas'ta organize ettik. İkinci toplantı eylül ayında İzmir'de olacak. İki bölge toplantısı, iki de buluşma organize ediyoruz. Böylesine yoğun bir tempoda Tarihi Kentler Birliğimizin tarihi değerlerimize ve doğal mirasımıza yapmamız gereken işleri projelendirdiğimiz, tartıştığımız, karşılıklı bilgi alışverişinde olduğumuz bu birliktelikler hakikaten bize çok katkı veriyor. Ben Tarihi Kentler Birliğini bir enstitü olarak görüyorum, bir okul gibi görüyorum" diye konuştu.