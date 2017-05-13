Tarihi Kentler Birliği Sivas’ta Toplandı

Sivas'ta gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği toplantısının ikinci gününde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, estetik...

Sivas'ta gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği toplantısının ikinci gününde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, estetik sorununun çözülmemesi halinde belediyelerin Cumhuriyetin 100. Yılında sınıfta kalabileceğini söyledi.

Sivas'ın doğal, kültür mirasının korunmasına yönelik son gelişmelerin konuşulacağı Tarihi Kentler Birliği toplantısının ikinci gün etkinliği Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Burada bir sunum yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz belediyelerdeki estetik görüntü sorununa dikkat çekip, "Türkiye'nin tüm şehirlerinde, 81 ilinde, sadece büyük şehirlerinde değil. Son 10 yıl içerisinde gerçekten büyük başarı öyküleri ortaya konuldu. Sınırlarımızı aştık. Ülkenin dışına çıkarak ulaştığımız yerlerde dostluklar ve iletişimler kurduk. Neredeyse Osmanlı coğrafyasına nüfus ettik. Ama geldik kendi ilçelerimizde ve köylerimizde bize hiç yakışmayan garabetler ile karşı karşıya kaldık. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin şehirlerinde ben inanıyorum ki Türkiye'nin büyük projelerle ilgili önemli sorunları kalmadı. Ama görsellikle ilgili sınıfta kalabiliriz. Eğen estetik meselesini çözebilirsek Türkiye'nin şehirlerini parmakla gösterilebilecek şehirler haline getirebiliriz" dedi.

Amaç yaşatmak ve aktarmak

Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Sezer Cihan yaptığı değerlendirmede amaçlarının yaşatmak ve aktarmak olduğuna dikkat çekerek, "Şehirlerimizde belediyecilik anlamında birçok çalışma hayata geçiriliyor. Bunlar yaşanılabilir şehircilik adına önemli çalışmalar. Ancak bizim sahip olduğumuz kültürel miras üzerine yapacağımız projeler ile yerelde çok ciddi bir kalkınmayı, yerelden başlayacak bu kalkınma ile ülkemizin kültürel mirasında ve ekonomik kalkınmasına büyük destek olacağı inancındayız. Çünkü sizde olup başkasında olmayan eserler üzerinde yapacağınız projelerin ulusal ve uluslar arası alanda ciddi karşılığı oluyor. Turizm açısından ciddi dönüşleri oluyor. Bizim esas gayemiz tabii ki korumak. Yaşatmak ve aktarmak. Çünkü bizim ortak paydalarımız tarihimiz ve kültürümüz. Bizi biz yapan var eden değerler bunlar. Bu yönde ki çalışmalarıma hızla devam ediyoruz" dedi.

Programda Müze Özendirme Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri de verildi.