  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 15 °C

Tarihi konak restore edilecek

»
Tarihi konak restore edilecek
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 1938 yılında yapıldığı belirtilen tarihi konağın restore edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bulunan mülkiyeti  İhsan  Karabekir'e ait olan tarihi bina Delice Belediyesi'ne hibe edildi. 1938 yılına  ait tarihi Ahmet Ağa Konağı  ilçeye tekrar kazandırılması için Delice Belediyesi tarafından restore edilecek. 

Konu hakkında bilgi veren Kırıkkale Delice İlçe Başkanı Turgut Özdem, "İlçede bulunan 1938 yılından bugüne kadar ayakta duran  Ahmet Ağa Konağı'nı tekrar  ilk haliyle  restore edilip Delice ilçesine bu tarihi kazandıracağız. Biz ilçede bulunan tarihi eserlere sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi İbrahim Akpınar / KIRIKKALE 

konak-(1).jpgkonak-(2).jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çorumlulardan leblebili kebap01 Aralık 2017 Cuma 16:07
  • Mahallelinin baz isyanı01 Aralık 2017 Cuma 15:55
  • Yer gösterdik son söz yatırımcıda01 Aralık 2017 Cuma 15:42
  • Kasım'da ihracat yüzde 14,2 arttı01 Aralık 2017 Cuma 15:23
  • Turkcell çeyrek asırdır engel tanımıyor01 Aralık 2017 Cuma 14:59
  • Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı01 Aralık 2017 Cuma 14:54
  • Polislerle birlikte eğlendiler01 Aralık 2017 Cuma 14:26
  • Yılbaşı sofralarına tat katan Karamelli Pikan01 Aralık 2017 Cuma 14:22
  • 50 yıldır biriktirdikleri şimdi antika oldu01 Aralık 2017 Cuma 14:19
  • İsrail Türk incirini çok sevdi01 Aralık 2017 Cuma 13:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti