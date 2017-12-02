Tarihi konak restore edilecek

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 1938 yılında yapıldığı belirtilen tarihi konağın restore edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bulunan mülkiyeti İhsan Karabekir'e ait olan tarihi bina Delice Belediyesi'ne hibe edildi. 1938 yılına ait tarihi Ahmet Ağa Konağı ilçeye tekrar kazandırılması için Delice Belediyesi tarafından restore edilecek.

Konu hakkında bilgi veren Kırıkkale Delice İlçe Başkanı Turgut Özdem, "İlçede bulunan 1938 yılından bugüne kadar ayakta duran Ahmet Ağa Konağı'nı tekrar ilk haliyle restore edilip Delice ilçesine bu tarihi kazandıracağız. Biz ilçede bulunan tarihi eserlere sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi İbrahim Akpınar / KIRIKKALE