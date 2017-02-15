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Tarihi Konakta Haftanın 2 Günü Masal Saati Var

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Tarihi Konakta Haftanın 2 Günü Masal Saati Var
İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Masası tarafından düzenlenen masal saati etkinliği miniklerin büyük ilgisini çekiyor.

İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Masası tarafından düzenlenen masal saati etkinliği miniklerin büyük ilgisini çekiyor.

İzmit Belediyesi tarafından çocuklar için yapılan masal saati etkinliği büyük ilgi görüyor. Sömestr tatilinin ardından Saatçi Ali Efendi Konağı'nda yeniden başlayan etkinlik, haftanın Salı ve Perşembe günlerinde düzenleniyor. Ana sınıfı öğrencilerine yönelik masal saatinin tarihi konakta yapılması etkinliğe ayrı bir hava katıyor. Buram buram tarih kokan Saatçi Ali Efendi Konağı'ndaki etkinlikte Nuh Çimento İlkokulu ve Kılıç Arslan İlkokulu anasınıfı öğrencileri çeşit çeşit masal dinlemenin keyfini yaşadılar.

Etkinlik boyunca oldukça eğlenen miniklere masal saati dergisi de hediye edildi. Masal Saati etkinliğinin okullar kapanıncaya kadar devam edeceği bildirildi.

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