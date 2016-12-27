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Tarihi köprülere restore

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Tarihi köprülere restore
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bir dönem yaya ulaşımının önemli güzergahları üzerinde bulunan Dayınlı ve Başkotana Köprüleri'ni aslına uygun olarak restore edeceklerini söyledi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gülyalı İlçesi'nde taştan yapılan Dayınlı Köprüsü ile Kabadüz İlçesi'nde Melet Irmağı üzerinde ahşaptan inşa edilen Başkotana Köprüsü’nün restorasyonuyla ilgili proje hazırladı. İlk etapta Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gönderilerek uygulama izni alınan projeler, ardından Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne gönderildi. Kurul tarafından yapılan incelemelerden sonra her iki projenin de uygulanması için onay verildi.

KISA ZAMANDA İHALEYE ÇIKACAĞIZ
Tarihi yapıların onarımıyla ilgili uzun bir sürecin olduğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Dayınlı Köprüsü ayakta fakat Başkotana Köprüsü maalesef yıkılmış durumda. Biz, her iki köprüyle ilgili restorasyon projelerini aslına uygun olarak hızlı bir şekilde hazırladık ve projelerin onayını aldık. Yapım aşamasına gelen projelerin inşallah en kısa zamanda ihalesini gerçekleştirerek inşasına başlayacağız” dedi. Başkan Yılmaz, “Köprülerin çevresi mesire alanı olarak yeniden düzenlenecek. Bu sayede günümüzde aktif yol ağı üzerinde bulunmayan köprülerimiz tarihi, kültürel ve turistik bir değer olarak ilimize kazandırılmış olacak” diye konuştu.

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