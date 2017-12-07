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Tarihi Malazgirt İlçesine Yeni Bir Otel

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Tarihi Malazgirt İlçesine Yeni Bir Otel
Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni açılan otel, tarihi ilçeye gelen misafirlere hizmet verecek.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni açılan otel, tarihi ilçeye gelen misafirlere hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi kutlamalarının da aynı Çanakkale Zaferi gibi kutlayacağının müjdesini verdikten sonra ilçede yeni iş yerleri açılmaya başlandı. Bu sene yapılan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kutlamalarına 100 binin üzerinde vatandaşın gelmesiyle konaklamada büyük sorun yaşanmıştı. 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için ilçeye akın eden vatandaşlar, konaklayacak yer sıkıntısı yaşamış, başka il ve ilçelerdeki otellere yerleştirilmişti.

Malazgirtli genç iş adamı Yunus Yılmaz, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kutlamalarına gelecek vatandaşların konaklayacak yer sıkıntısı yaşamamaları için otel açtığını ifade etti. Malazgirt'e gelecek misafirler ve ilçede yaşayan herkese hitap etmek için bu yeni oteli açtıklarını ifade eden Yunus Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kutlamalarına 100 binin üzerinde vatandaşımız gelmişti. O kadar çok misafir geldi ki ilçenin tek oteli ve tüm okul pansiyonları yetersiz kalmış, vatandaşlar başka il ve ilçelerde konaklamak zorunda kalmıştı. Bizde ailece düşündük, neden ilçemizdeki bu altın fırsatı kullanmayalım. Neden ilçemiz ekonomisine katkı sağlayacak bir otel açmayalım. Elimizdeki tüm imkânları sefer ederek bu tarihi ilçeye yeni bir otel daha kazandırmış olduk. Otelimizin ismi de çok anlamlı, 1071 Alp Oteldir" dedi.

"İlçemizde 1071 Panorama Müzesi kurulacak"

İlçede tarihi 1071 Panorama Müzesinin yapılacak olmasının kendilerini daha da heyecanlandırdığını söyleyen Yılmaz, "Her yıl Çanakkale'ye binlerce vatandaşımız gidiyor, oradaki tarihi müzeyi ziyaret ediyor. Aynı Çanakkale gibi binlerce vatandaşımız 1071 Panorama Müzesini ziyaret etmek için ilçemize akın edecek. Bu vatandaşlarımız konaklama yeri sıkıntısı yaşamasın diye bu oteli hizmete açtık. Otelimiz ile ilgili tüm işlemlerimizi yaptık. Çok yakın bir tarihte resmi açılış gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. İlçemizde büyük bir eksiklik olan bu otel, tarihi Malazgirt ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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