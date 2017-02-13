Tarihi Okuldan Duyarlılık Örneği

Bandırma Vecihibey Ortaokulu, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile anlamlı bir uygulamaya imza attı.

Bandırma Vecihibey Ortaokulu, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile anlamlı bir uygulamaya imza attı.

Okul girişine şehitlerin adının yazılı olduğu pano asıldı. Ayrıca her sınıfa bir şehidin adı verilerek, fotoğrafı asıldı. Astsubay Ömer Halisdemir ve aynı gece Ankara'da şehit düşen Bandırma İlçe Tarım Müdürlüğü çalışanlarından Ramazan Konuş'un yanı sıra İzmir Adliyesine yapılan saldırı girişiminde şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve daha bir çok vatan şehit panoda yaşayacak.

Ülkemizin bugünlere gelmesini sağlayan şehitleri unutturmamak için böyle bir uygulama yaptıklarını söyleyen Vecihibey Ortaokul Müdürü Osman Kızılcık, "Tarihini bilmeyen toplumların geleceğinin de olmayacağını öğrencilerimize anlatmak istedik. Bandırma'nın kurtuluşunda şehit düşen Alay Komutanı Yarbay Hasan Vecihibey'in adını taşıyan okulumuzda böylesine bir uygulama öğrencilerimizi ve velilerimizi de mutlu etti" dedi.