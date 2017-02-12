Tarihi Semt Bir Eser Daha Kazanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli tarihi semtlerinden Yeşil'de bulunan ve 1855 depremine kadar ayakta kalmayı başarmış ancak depremden sonra kaderine...

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli tarihi semtlerinden Yeşil'de bulunan ve 1855 depremine kadar ayakta kalmayı başarmış ancak depremden sonra kaderine terk edilen Selami Dergahı'nı da ayağa kaldırmak için çalışmalara hız verdi.

Tarih başkenti kimliği doğrultusunda Bursa'yı bir açık hava müzesi haline getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yıllarca kaderine terk edilmiş bir eseri daha ilk günkü orijinal görüntüne kavuşturuyor. Tarihi Yeşil semtinde bulunan ve 1855 depreminde büyük hasar gören ve daha sonra da kaderine terk edilen Selami Dergahı'nda başlatılan restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. 1855 depreminden günümüze yıkık bir minaresi ayakta kalan tarihi yapının bulunduğu yaklaşık 3 bin metrekarelik alana cami, kuran kursu, sağlık ocağı, çocuk oyun alanı yapılacak, hazirelerin bulunduğu alan yeniden düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki Kültür ve Turizm Daire Başkanı Aziz Elbas ile birlikte restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Restorasyon çalışmalarını daha önce başlattıklarını hatırlatan Başkan Altepe, imalatların zemin seviyesine çıktığını ve artık çalışmalara hız verileceğini söyledi. Yeşil alanın sınırlı olduğu bölgede 3 bin metrekare alana sahip Selami Dergahı'nın önemli bir eser olarak bölgeye kazandırılacağını ifade eden Altepe, "Dergah bünyesinde cami ve kuran kursu ayağa kaldırılacak. Caminin orijinal minaresinin bir bölümü hala ayakta. Bunun yanında sivil mimarlık örneği bir yapıyı da bölge halkının talepleri doğrultusunda sağlık ocağı olarak bölgeye kazandıracağız. Tarihi hazinelerin düzenlenmesi, çocuk oyun alanlarıyla burası Yıldırım'a ayrı bir değer katacak. Çalışmaları bu yıl içinde restorasyonu tamamlamayı planlıyoruz" dedi.