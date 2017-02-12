  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Tarihi Semt Bir Eser Daha Kazanıyor

» »
Tarihi Semt Bir Eser Daha Kazanıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli tarihi semtlerinden Yeşil'de bulunan ve 1855 depremine kadar ayakta kalmayı başarmış ancak depremden sonra kaderine...

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli tarihi semtlerinden Yeşil'de bulunan ve 1855 depremine kadar ayakta kalmayı başarmış ancak depremden sonra kaderine terk edilen Selami Dergahı'nı da ayağa kaldırmak için çalışmalara hız verdi.

Tarih başkenti kimliği doğrultusunda Bursa'yı bir açık hava müzesi haline getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yıllarca kaderine terk edilmiş bir eseri daha ilk günkü orijinal görüntüne kavuşturuyor. Tarihi Yeşil semtinde bulunan ve 1855 depreminde büyük hasar gören ve daha sonra da kaderine terk edilen Selami Dergahı'nda başlatılan restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. 1855 depreminden günümüze yıkık bir minaresi ayakta kalan tarihi yapının bulunduğu yaklaşık 3 bin metrekarelik alana cami, kuran kursu, sağlık ocağı, çocuk oyun alanı yapılacak, hazirelerin bulunduğu alan yeniden düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki Kültür ve Turizm Daire Başkanı Aziz Elbas ile birlikte restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Restorasyon çalışmalarını daha önce başlattıklarını hatırlatan Başkan Altepe, imalatların zemin seviyesine çıktığını ve artık çalışmalara hız verileceğini söyledi. Yeşil alanın sınırlı olduğu bölgede 3 bin metrekare alana sahip Selami Dergahı'nın önemli bir eser olarak bölgeye kazandırılacağını ifade eden Altepe, "Dergah bünyesinde cami ve kuran kursu ayağa kaldırılacak. Caminin orijinal minaresinin bir bölümü hala ayakta. Bunun yanında sivil mimarlık örneği bir yapıyı da bölge halkının talepleri doğrultusunda sağlık ocağı olarak bölgeye kazandıracağız. Tarihi hazinelerin düzenlenmesi, çocuk oyun alanlarıyla burası Yıldırım'a ayrı bir değer katacak. Çalışmaları bu yıl içinde restorasyonu tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Tarihi Semt Bir Eser Daha Kazanıyor

Tarihi Semt Bir Eser Daha Kazanıyor

Tarihi Semt Bir Eser Daha Kazanıyor

Tarihi Semt Bir Eser Daha Kazanıyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğancı Barajı’na Telli Koruma12 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • Malatya Büyükşehir Basketbol Takımının Grubu Belli Oldu12 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • Başkan Toru’ya “Bacıbey” Ödülü12 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • Tarihi Semt Bir Eser Daha Kazanıyor12 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • Ordu’da Çığ Tatbikatı12 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • İkinci Bahar Yaşlı Merkezi Açılıyor12 Şubat 2017 Pazar 12:13
  • Sözlü: "İnsanımızın Gönlünü Hoş Tutmak Birinci Gayemiz"12 Şubat 2017 Pazar 12:13
  • İnegöl Çevre Yolunda Hummalı Çalışma12 Şubat 2017 Pazar 12:13
  • Eskişehir’de İş Kazası12 Şubat 2017 Pazar 12:13
  • Şehir Platformunda Ekonomi Zirvesi12 Şubat 2017 Pazar 12:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti