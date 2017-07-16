Tarihi Sokakta El Emeği Ürünler Sergilendi

Odunpazarı'nın tarihi sokaklarında el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Odunpazarı'nın tarihi sokaklarında el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Vos26 Hobi ve Kültür Evi'nin bulunduğu Pazaroğlu Sokak'ta "Bir hobiye ne dersin?" projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında bayanların ve üniversiteli gençlerin yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Vos26 Yardım Gönüllüleri yürütücüsü Hayriye Zeynep Karbölen tarafından yapılan açıklamada, "Bu proje kapsamında el emeği ile yapılan ürünleri imal eden bayanlar ve gençlerle birlikte karnaval havasında çok güzel bir gün geçirdik. Yapılan ürünlerin ziyaretçiler tarafından beğenilmesi bizim için çok gurur verici bir durum. Bu sergi sayesinde ziyaretçilerimize bayanların isteyince neler yapabileceği hakkında farkındalık oluşturduk. Ürünlerin yapımı ile ilgili birinci seviye eğitimi Vos26 Hobi ve Kültür Evi'nde ücretsiz olarak verilecektir. Tüm ilgi duyanları atölyelerimize bekliyoruz" dedi.