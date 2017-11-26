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'Tarihin tokadını yiyeceksiniz'

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'Tarihin tokadını yiyeceksiniz'
İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye’nin üzerine oynayan Batılı güçlere seslenerek, "Tarihin tokadını yiyeceksiniz. Bakın büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksınız ve bu coğrafyadan büyük maliyetlerle ayrılacaksınız" dedi

Trabzon'da AK Parti Şalpazarı Olağan İlçe Kongresi’ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Savunma Bakanlığı'nca Suriye'de kurulan askeri üslere dikkat çekerek, "Rakka’da son oynanan oyunu hep birlikte gördük. Yaptıkları şu, güya DAEŞ var orada, güya Rakka’yı elinde tutuyor. Sonra binlerce kilometre öteden, dünyanın en büyük küresel gücü olan Amerika devreye giriyor, DAEŞ’la PKK’yı, PYD’yi el ele veriyor. Ondan sonra da hiç kan akmadan hiçbir şey olmadan DAEŞ oradan hani üfürmüş gibi çıkıp gidiyor" dedi.

AKLIMIZI EKMEK 
PEYNİRLE YEMEDİK
Bakan Soylu, "Bu senaryoya da bizim inanmamızı istiyorlar. Aklımızı biz peynir ekmekle yemiş falan değiliz biz. Senaryo çok açıktır. Akıllarınca orada PKK’yı PYD’yi güçlendirmeye çalışıyorlar. ‘4 bin TIR’ı aşan silahı o bölgeye niçin getirdiniz?’ diye soruyoruz yanıt yok. Niçin getirdiğiniz o bölgeye? DAEŞ gitti. Kimle savaşacaksınız? Orada 6 tane hava üssü kurdunuz. Bu üsleri kim için kurdunuz? DAEŞ gitti bu kadar hazırlığı niçin yaptınız? Bu bölgeyi kendi çizdiğiniz kalemlerle istediğiniz gibi düzeltme hakkını elde ettiğinizi zannediyorsunuz. Ama yanılıyorsunuz. Türkiye’nin üzerine oynayan Batı’lı güçlere sesleniyorum; tarihin tokadını yiyeceksiniz. Bakın büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksınız ve bu coğrafyadan büyük maliyetlerle ayrılacaksınız" diye konuştu.

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