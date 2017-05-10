Tarık Mengüç, Kampanya İçin Kamera Karşısına Geçti

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Vodafone'un "Konuştuğunca İnternet Tarifeleri" kampanyası için kamera karşısına geçti.

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Vodafone'un "Konuştuğunca İnternet Tarifeleri" kampanyası için kamera karşısına geçti. Mengüç'ün İstanbul'un 4 farklı semtinde 30'dan fazla yarışmacıyı konuk ettiği "Ucunda İnternet Var" yarışması, hem izleyenlere hem de katılımcılara renkli anlar yaşattı.

Müzik dünyasının sevilen ismi Tarık Mengüç, Vodafone'un "Konuştuğunca İnternet Tarifeleri'nin tanıtımına yönelik eğlenceli bir yarışma projesi için kamera karşısına geçti. Mengüç, "Ucunda İnternet Var" konseptiyle düzenlenen yarışma için İstanbul'un Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Eminönü semtlerinde 30'dan fazla yarışmacıyla sokak röportajları gerçekleştirdi. Sosyal medyada büyük ilgi gören yarışmada başarılı olan 5 kişiye konuştuğunca internete girebilmesi için akıllı telefon hediye edildi.

İzleyiciler ve katılımcılar için renkli sahnelere evsahipliği yapan yarışmada, Tarık Mengüç yarışmacıların cep telefonundan bir ismi seçerek kendilerinden o isimle 15 dakika konuşmalarını ve konuşurken elindeki kartlardan rastgele gösterdiği kelimeleri cümle içinde kullanmalarını istedi. Yarışmacılar, hem aradıkları tanıdıklarının telefonu kapatmaması, hem de Tarık Mengüç'ün gösterdiği kelimeleri kullanmak için büyük çaba sarf ederken eğlenceli anlar yaşadı.