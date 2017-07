Tarım Bakanı Çelik’in Danışmanı Üreticiler İle Görüştü

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in Danışmanı Dr. Necdet Budak, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Keşan Ajans Amirliğinde üreticiler ile görüştü.

Necdet Budak, buğday alımları hakkında Ajans Amiri Ali Gücüyeter'den bilgi aldıktan sonra çiftçi ile sohbet etti. TMO'nun fiyatı erken ya da geç açıklamasının çiftçinin lehine olduğunun belirten Budak, "TMO bütün illerden verileri topluyor ve bunları dikkate alarak fiyat açıklıyor. Üretici fiyatın bir an önce açıklanmasını istiyor. Şunun bilinmesi lazım TMO her yıl buğday ya da çeltik alacaktır. TMO garanti olarak her yıl alımını yapar. Bizim amacımız özel sektörün de alım yapması. Fiyat düştüğü zaman TMO devreye girerek çiftçiyi korumakta. Burada bir sorun yok. Çiftçilerimiz teslim ettikleri ürünlerin ödemelerini alıyorlar. Çok feryat edecek bir durumun olmadığını görüyoruz. Tüccarın da fiyat açıklamasıyla devreye girdiğini görüyoruz" dedi.