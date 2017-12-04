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Tarım Bakanlığından Erzincan Arıcısına 200 Bin Tl Hibe

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Tarım Bakanlığından Erzincan Arıcısına 200 Bin Tl Hibe
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Erzincanlı arıcılara 200 bin lira tutarında arıcılık makine ve ekipman desteği sağlandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Erzincanlı arıcılara 200 bin lira tutarında arıcılık makine ve ekipman desteği sağlandı. Arıcıların ihtiyaç duyduğu makine ve ekipmanların alınmasını sağlamak üzere Erzincan'da 62 arı yetiştiricisine 200 bin TL hibe desteği sağlandı.

Bakanlık tarafından sağlanan hibe desteği ile Erzincanlı arıcılar Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliğinde düzenlenen törenle makinelerine kavuştu. Düzenlenen törene Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Naci Gün, Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi ve arı yetiştiricileri katıldı.

Makine ve ekipman dağıtım töreninde konuşan Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Naci Gün, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının arı yetiştiricilerine desteğinin sürdüğünü söyledi. İl Müdür Yardımcısı Naci Gün konuşmasında ; " Arıcılığın yoğun olarak yapıldığı ve ülkemizin en kaliteli ballarının üretildiği Erzincan'da daha modern ve kaliteli bal üretimini gerçekleştirmek için yaptığımız çalışmalar titizlikle devam ettirilmektedir. Erzincan arıcılık sektörünü Bakanlığımızın sağladığı imkanlarla her zaman desteklemeye devam ediyoruz. Son olarak Bakanlığımızın arı yetiştiricilerine yönelik uyguladığı hibe desteği programı kapsamında Erzincan'a sağlanan 200 bin TL tutarındaki hibe ile Erzincan'da 62 arı yetiştiricimize ihtiyaç duyduğu makine ve ekipmanları bugün dağıtıyoruz. Sağlanan bu destek ile arıcılarımızın modern ve kaliteli üretim imkanına kavuşmalarına destek sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

Törende konuşan Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi ise arı yetiştiricilerine yönelik yapılan bu hibe desteğinden dolayı son derece memnun olduklarını ifade ederek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına teşekkür etti. Özendi konuşmasında son zamanlarda arı yetiştiricileri ve Erzincan balına yönelik yapılan çalışmaların tüm arıcılar tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, arıcılara yönelik çalışmaların giderek artacağını söyledi.

Ardından makine ve ekipman almaya hak kazanan arı yetiştiricilerine makine ve ekipmanları dağıtıldı. Arıcılara Bal Süzme Makinesi, Bal Eritme ve Dinlendirme Kazanı, Sır Alma Teknesi, Güneş Enerji Sistemi, Bal Sağım Çadırı ve Kovan teslimatları gerçekleştirildi.

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