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Tarım İl Müdürlüğü Mevlid Kandili’nde Süt Dağıttı

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Tarım İl Müdürlüğü Mevlid Kandili’nde Süt Dağıttı
Mevlid Kandili münasebetiyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 81 ilde uygulamaya koyduğu süt dağıtımı Kayseri'de de gerçekleştirildi.

Mevlid Kandili münasebetiyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 81 ilde uygulamaya koyduğu süt dağıtımı Kayseri'de de gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Hunat Camii önünde kurulan stantta 500 litre süt dağıtımı yapıldı. Etkinliğe İl Müdür Yardımcısı Ayhan Temiz, Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkan Yardımcısı Talip Akçakaya ve çok sayıda vatandaş katılımda bulundu.

Süt dağıtım etkinliğinde açıklama yapan İl Müdür Yardımcısı Ayhan Temiz, "Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunun 146. yıldönümü olan bu günün İslam Âlemine hayırlara vesile olması temenni ediyorum" dedi.

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