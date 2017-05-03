Tarım Müdürü Yolcu Seraları Dolaştı

Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu çiftçi ve hayvan yetiştiricilerini ziyaret etti.

Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu çiftçi ve hayvan yetiştiricilerini ziyaret etti.

Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, İl genelinde seracılık alanında çiftçilerin bilinçlendirilmesi, örnek teşkil ederek yaygınlaştırılması ve seracılıkta başarı yakalamış Oba köyünde 2 bin metrekare alanda yapılan örtü altı üretim alanını dolaştı.

Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, "Iğdır genelinde yaklaşık 40 dekarlık örtü altı seracılık yapılmakta. 30 dekar salatalık, 5 dekar biber, 5 dekar alanda ise domates üretimi yapılmaktadır. İlimiz seracılık konusunda yeterli potansiyele sahiptir. Biz potansiyeli harekete geçirmek için projeler yaparak, örtü altı üretimini geliştireceğiz" dedi.