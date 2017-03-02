  • BIST 89.647
  • Altın 146,929
  • Dolar 3,6812
  • Euro 3,8721
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 14 °C

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi Projesi

» »
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi Projesi
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi projesiyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi projesiyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Fatih Çİftci, milletvekili olduğu dönemden bu yana temsil ettiği şehrin gündeminden düşmeyen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi projesinin, ülkemizin hayvancılık potansiyeli yüksek şehirlerin başında gelen Van'da kurulması yönünde başlatılan çalışmaları memnuniyetle takip ettiğini söyledi. Çiftci, "Van Valimiz başkanlığında ilimizin önemli dinamiklerinin bir araya gelerek sadece Van ve bölgemiz için değil, ülkemiz için önem arz edecek bu projeyi hayata geçirme çalışması stratejik bir anlam ifade etmektedir. Hayvancılık potansiyeli yüksek bir şehrimizde bu projenin hayata geçmesi, yerel kalkınmanın sağlanmasında geleneksel sektörlerden olan hayvancılığın katma değerini yükseltecek, ülkemiz bundan kazançlı çıkacaktır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın önemle üzerinde durduğu ve çalışmaları yerinden motive ederek projeyi hayata geçirme çabası takdire şayandır. Başta hükümetimiz olmak üzere, Bakanımız Sayın Faruk Çelik'e, Van Valisi Sayın İbrahim Taşyapan'a, Bakanlığımız teşkilatına ve Van şehrimizde bu proje etrafında bir araya gelerek güç birliği yapan tüm kurum ve kuruluşlarımız ile meslek odalarımıza teşekkür ederim. Projenin ülkemiz başta olmak üzere bölgemize ve ilimize çok büyük katma değer oluşturacağı inancımla şahsım ve temsil ettiğim makamca yakından takip edilerek her aşamasında destekleneceğinin bilinmesini isterim. Van'a ve halkımıza hayırlı olsun" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi Projesi02 Mart 2017 Perşembe 14:18
  • Bozyazı’da Tüketicilerin Sorunları Çözülmeye Çalışılıyor02 Mart 2017 Perşembe 14:18
  • Madde Bağımlılığından Kurtulan Gençlerden Halk Oyunları, Koro Ve Tiyatro Gösterisi02 Mart 2017 Perşembe 14:13
  • Saü’de ‘Yaşayan Mimar Sinan’ Adlı Etkinlik Düzenlendi02 Mart 2017 Perşembe 14:13
  • Başkan Palancıoğlu’ndan Minik Öğrencilere Sürpriz02 Mart 2017 Perşembe 14:13
  • Yedisu Kaymakamı, Güzgülü Köylüleri İle Bir Araya Geldi02 Mart 2017 Perşembe 14:08
  • Altepe: “Uyuşturucuyla Topyekûn Mücadele Şart”02 Mart 2017 Perşembe 14:08
  • Gençlik Merkezi, Yeşilay Cemiyeti İle “Doğa Yürüyüşü” Gerçekleştirdi02 Mart 2017 Perşembe 14:08
  • Ygs Sınavına Girecek Adaylara Önemli Duyuru02 Mart 2017 Perşembe 14:08
  • Osmangazi Liderlerini Yetiştiriyor02 Mart 2017 Perşembe 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti