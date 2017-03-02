Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi Projesi

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi projesiyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi projesiyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Fatih Çİftci, milletvekili olduğu dönemden bu yana temsil ettiği şehrin gündeminden düşmeyen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi projesinin, ülkemizin hayvancılık potansiyeli yüksek şehirlerin başında gelen Van'da kurulması yönünde başlatılan çalışmaları memnuniyetle takip ettiğini söyledi. Çiftci, "Van Valimiz başkanlığında ilimizin önemli dinamiklerinin bir araya gelerek sadece Van ve bölgemiz için değil, ülkemiz için önem arz edecek bu projeyi hayata geçirme çalışması stratejik bir anlam ifade etmektedir. Hayvancılık potansiyeli yüksek bir şehrimizde bu projenin hayata geçmesi, yerel kalkınmanın sağlanmasında geleneksel sektörlerden olan hayvancılığın katma değerini yükseltecek, ülkemiz bundan kazançlı çıkacaktır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın önemle üzerinde durduğu ve çalışmaları yerinden motive ederek projeyi hayata geçirme çabası takdire şayandır. Başta hükümetimiz olmak üzere, Bakanımız Sayın Faruk Çelik'e, Van Valisi Sayın İbrahim Taşyapan'a, Bakanlığımız teşkilatına ve Van şehrimizde bu proje etrafında bir araya gelerek güç birliği yapan tüm kurum ve kuruluşlarımız ile meslek odalarımıza teşekkür ederim. Projenin ülkemiz başta olmak üzere bölgemize ve ilimize çok büyük katma değer oluşturacağı inancımla şahsım ve temsil ettiğim makamca yakından takip edilerek her aşamasında destekleneceğinin bilinmesini isterim. Van'a ve halkımıza hayırlı olsun" dedi.