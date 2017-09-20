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Tarımda Çalışan Kadınların Meseleleri Tartışıldı

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Tarımda Çalışan Kadınların Meseleleri Tartışıldı
Gürsu Belediyesi ve İlçe Ziraat Odası iş birliğiyle tarım sektöründe çalışan kadınların meseleleri masaya yatırıldı.

Gürsu Belediyesi ve İlçe Ziraat Odası iş birliğiyle tarım sektöründe çalışan kadınların meseleleri masaya yatırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı'na sunularak hibe alma hakkı kazanan projenin uygulama faaliyetleri kapsamında çalışan kadınlarla ilgili seminer düzenlendi. Uygulamalı olarak aşılama ve budama eğitimleri alan kadınlar, proje süresince ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti ve kişisel gelişim seminerlerinin yanı sıra son yapılan toplantıda sıkıntılarını yetkililerle paylaştı.

Gürsu Ziraat Odası Baş Mühendisi Ali Şen, "Bir işin eğitimini aldıktan sonra kadınların işe gitmesi onlara daha çok kazanç sağlayacaktır. Bu proje bu yönden çok önemlidir. Ayrıca işverenin saygısı da buna gören değişiklik gösterecektir. Gürsu ovasında kadın işçi açığı çok olduğu için üretici eğitim aldığınız sürece eğitimliye daha mahkum olacaktır. Sizler onlara muhtaç değilsiniz onlar sizlere muhtaçtır. İşi siz iyi bildiğiniz zaman bir kazanacağınıza iki kazanacaksınızdır. Şu anda 2 bine yakın işçi başka şehirlerden gelmiş burada konaklıyor. Onlar sadece iki hasat için buradadır. Gürsu'daki kadınlarımınız tamamı bu işi yapacak dersek bile işçi açığı olacaktır" dedi.

Yaşanan sıkıntıların üstünün örtülmesi yerine Alo 170 veya bölge temsilciliklerine şikayetlerinin gecikmeden bildirilmesinde fayda olduğunu belirten SGK Temsilcisi Serkan Oktay ise, "SGK olarak kadınların istihdamı ile ilgili her alanda gerekli kolaylıklar sağlanıyor. Ancak kadınlarında kendini değerli görmeleri ve mutlaka 1 gün daha olsa sigortalı olarak çalışması gerekiyor. Çünkü yaşanan bir sıkıntıda hiçbir şekilde hak iddia edemezsiniz" diye uyarıda bulundu.

Gürsu veya Türkiye'nin tüm genelinde işverenlere çok iş düştüğünü belirten Alara Tarım Ürünleri A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Serpil Doğan, "İşverenler fiziki ortamları bir kadının rahat edebileceği gibi ayarlaması gerekmektedir. Kadınların çoğu abdest alıp namaz kılmak isteyecek. Ancak bazı bölgelerde bu imkan işveren tarafından işçiye sağlanmıyor. Tarla ortamında da kendileri bu işi yapamayacakları için kadın çalışmaktan vazgeçiyor. Bunun haricinde kadın veya erkek hiç fark etmez, şikayetten kaçınmamalıyız. En önemlisi de işçilerin kamyonlarla, traktörlerle taşınması. Bunu hiçbir zaman bizler onaylamıyoruz. Biz firma olarak buna bir düzen getirdik. Ama caddelerde, tarla aralarında bunları hala görmek mümkün oluyor. Buna işveren çare bulmalı, çünkü jandarmayı bile tarla aralarından giderek ceza yememek için atlatıyorlar" diye konuştu.

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