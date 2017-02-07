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Tarımda genç girişimci kadınlar güçleniyor

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Tarımda genç girişimci kadınlar güçleniyor
Bafra'da 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi' programı kapsamında genç kadınlara yönelik sürdürülebilir iş olanaklarının yaratılması amacıyla 4 gün sürecek kurs verilecek

Samsun Bafra Ziraat Odası ile İŞKUR Bafra Şube Müdürlüğü arasında 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı' protokol imzası atıldı. Bafra Ziraat Odası'nda gerçekleşen imza törenine İŞKUR Bafra Şube Müdürü Yakup Ergenli, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İŞKUR Müdürü Ergenli, "Bu çalışma ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek, uygulanabilecek projelerinin hayata geçirilmesinde etkinliklerini artırarak tarımda kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmak amaçlanmaktadır" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ OLANAKLARININ 
YARATILMASI AMAÇLANIYOR
Ergenli, "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı 2017 yılında, 'Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor' ile kırsal alanda yaşayan ve yoğun olarak tarımın içinde yer alan 18-40 yaş genç kadınlara yönelik faaliyet gösterecektir. Program ile kırsal alanda genç kadınlara yönelik sürdürülebilir iş olanaklarının yaratılması, mevcut istihdam olanaklarının korunması, bu sayede kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin artırılması, kırsal nüfusun azalmasının önlenmesine katkıda bulunulması ve farkındalık yaratılması amaçlanmıştır" diye konuştu.

25 Şubat’ta Bafra Ziraat Odasında başlayacak olan kurs Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından verilecek ve 4 gün sürecek. Kursa katılan kursiyerlere günlük 20 lira verilecek.

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