  • BIST 89.688
  • Altın 148,028
  • Dolar 3,6976
  • Euro 3,8969
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 19 °C

‘Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor’ Programı Batman’da Başladı

» »
‘Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor’ Programı Batman’da Başladı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve KOSGEB işbirliği ile başlatılan "Tarımda...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve KOSGEB işbirliği ile başlatılan "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" programı için Batmanda başvurular başladı.

İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüne yapılacak başvurular 04 Mart 2017'de sona erecek. İl Müdürü Nurettin Kiyas, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" programı ile 2017 yılında belirlenen ve Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Batman, Bursa, Çorum, Erzincan, Giresun, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Tokat illerinden oluşan toplam 16 ilde her bir il için 75 kadın çiftçiye İşkur işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı 32 saat süreli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilecektir. Bu çalışma kapsamında eğitim alan kadınlar tarafından hazırlanan ve dereceye giren projelerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklar Yağmur Hasadını Öğreniyor02 Mart 2017 Perşembe 11:13
  • Hakkarili Sporcu Türkiye Finallerinde02 Mart 2017 Perşembe 11:08
  • İl Sağlık Müdürü Edremit’te02 Mart 2017 Perşembe 11:08
  • Başkan Kara Recep Tayyip Erdoğan Mesire Alanında Yapılan Çalışmaları İnceledi02 Mart 2017 Perşembe 11:08
  • Anaokulu Üniversitesi İkinci Dönem Eğitimleri Başladı02 Mart 2017 Perşembe 11:03
  • Ak Gençlerin Çifteler Çıkarması02 Mart 2017 Perşembe 11:03
  • Seydişehir’de Tahrip Olan Yollar Onarılıyor02 Mart 2017 Perşembe 11:03
  • Özay Gönlüm, “Ustaya Saygı” Konseriyle Anıldı02 Mart 2017 Perşembe 10:58
  • Batman’da Nitratlı Gübrelerin Kullanımı İle İlgili Toplantı Yapıldı02 Mart 2017 Perşembe 10:58
  • Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Ünlü’den Müsiad’a Ziyaret02 Mart 2017 Perşembe 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti