‘Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor’ Programı Batman’da Başladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve KOSGEB işbirliği ile başlatılan "Tarımda...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve KOSGEB işbirliği ile başlatılan "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" programı için Batmanda başvurular başladı.

İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüne yapılacak başvurular 04 Mart 2017'de sona erecek. İl Müdürü Nurettin Kiyas, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" programı ile 2017 yılında belirlenen ve Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Batman, Bursa, Çorum, Erzincan, Giresun, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Tokat illerinden oluşan toplam 16 ilde her bir il için 75 kadın çiftçiye İşkur işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı 32 saat süreli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilecektir. Bu çalışma kapsamında eğitim alan kadınlar tarafından hazırlanan ve dereceye giren projelerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır" dedi.