Samsun'un Bafra ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve İŞKUR işbirliği ile hayata geçirilen "Tarımda...

Samsun'un Bafra ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve İŞKUR işbirliği ile hayata geçirilen "Tarımda Kadın Girişimcilerin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında kadın girişimciler için kurs açıldı.

Bafra Ziraat Odasında başlayan kursun açılışına Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kurt, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ahmet Dursun, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve yönetim kurulu üyeleri ve kadın girişimciler katıldı.

Program hakkında bilgi veren İŞKUR Şube Müdürü Yakup Ergenli, "Bu çalışma ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek, uygulanabilecek projelerinin hayata geçirilmesinde etkinliklerini artırarak tarımda kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmak amaçlanmaktadır. "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" 2017 yılında "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" ile kırsal alanda yaşayan ve yoğun olarak tarımın içinde yer alan 18-40 yaş genç kadınlara yönelik faaliyet gösterecektir. Program ile kırsal alanda genç kadınlara yönelik sürdürülebilir iş olanaklarının yaratılması, mevcut istihdam olanaklarının korunması, bu sayede kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin artırılması, kırsal nüfusun azalmasının önlenmesine katkıda bulunulması ve farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, "En kolay istihdamın sağlanabileceği alanın tarım sektörü olduğunu düşünüyorum. Yani bir dönüm iki dönüm serayı birisi eğer günün şartlarına göre yaparsa emin olun bir aileyi çok rahat geçindirebilir" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Ali Fuat Türkel ise kursiyerlere hitaben yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Sizlerin burada olması bile büyük bir cesaret. Bir işe başlamak o işin yarısı demek. Ben en az birkaçınızın iş kuracağına inanıyorum. Zaman geçecek 5 sene 10 sene sonra bu da hayat hikayesi olarak belki anlatılacak. Mutlaka küçük de olsa bir yerden başlamanızı tavsiye derim. Bu kursu tamamlayıp da diğer kurumlar gibi vakıftan yardım şartları taşıyorsa kendi işini kurmak isteyenlere gereken desteği vereceğim."

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve İŞKUR Bafra Şube Müdürlüğü tarafından verilen kursa katılan 25 kadın girişimci çiftçilere cumartesi -pazar günleri 32 saatlik eğitim verilecek. Kursa katılan kursiyerlere günlük 20 lira verilecek. Kursiyerlere sertifikaları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Samsun'da verilecek.