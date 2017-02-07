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“Tarımsal Atıkları Enerji Alanında Değerlendirilmesi” Toplantısı

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“Tarımsal Atıkları Enerji Alanında Değerlendirilmesi” Toplantısı
Birleşmiş Milletler Sınayi ve Kalkınma (UNIDO) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü (TAGEM) işbirliği...

Birleşmiş Milletler Sınayi ve Kalkınma (UNIDO) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü (TAGEM) işbirliği ile hazırlanan "Tarımsal Atıkları Enerji Alanında Değerlendirilmesi" Projesi tanıtım toplantısı Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirildi.

Conplusultra Vienna Genel Müdürü Avusturyalı uzman Andreas Karner ve 3AR Enerji Kimya Genel Müdürü Dr. Figen Ar tarafından gerçekleştirilen toplantı Bafra Ziraat Odası toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, banka müdürleri, çeltik fabrikası sahipleri ve çeltik üreticileri katıldı.

Proje hakkında bilgi veren Dr. Figaen Ar, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğünün sahibi olduğu proje. Aslında bu proje bütün Türkiye'yi kapsayan proje, Birleşmiş Milletler Sınayi ve Kalkınma Teşkilatı (UNİDO) tarafından gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 5 yıl sürecek bir projenin hazırlıkları devam ediyor. Bu hazırlıklar kapsamında da biz Karadeniz bölgesinden başladık. Uluslararası bir proje. Bu proje tüm Türkiye'nin projesi, tüm çiftçilerin projesi, tüm sanayicilerin projesi. Tarımsal atıklar ne yazık ki toprakta yakılıp heba oluyor. Çoğu zaman topraktaki organik yapıyı da bozuyor. O nedenle bunların enerji alanında değerlendirilmesi son derece önemli bütün dünya önemsenen bir konu ve Türkiye bir tarım ülkesi ve tarımsal atıklarımızı iyi değerlendirmediğimiz aşikar. Bu nedenle bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman sizlerle diyaloglarımız olacak, tüm Türkiye'de ki çiftçilerle olduğu gibi. Sizin bölgesinde çalışmayı planladığımız atıklar pirinç kabuğu ve tavuk gübresi karışımı ayrıca fındığın değerlendirilmeyen yeşil kabuğu. Bafra'da da çeltik atıkları ve tavuk gübresi karışımı ile ilgili çalışmalarımız olacak. Bu kapsamda neler yapacağız önce bölgede ki potansiyeli belirleyeceğiz. Bölgede ki atıklar acaba ne kadar enerji üretmemize neden olabilir, ne kadar Türkiye ekonomisine katkısı olabilir, çiftçiye ne sağlar, yatırımcıya ne sağlar ekonomik ve teknik fizibilite daha sonra çeşitli kimyasal araştırmalar ve sizin yapabileceğiniz finansal kaynaklar gerekli. Uluslararası bunları da ortaya koyarak sizlere en iyi şekilde yardımcı olmaya ve potansiyelinizi el birliği ile harekete geçirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

“Tarımsal Atıkları Enerji Alanında Değerlendirilmesi” Toplantısı

“Tarımsal Atıkları Enerji Alanında Değerlendirilmesi” Toplantısı

“Tarımsal Atıkları Enerji Alanında Değerlendirilmesi” Toplantısı

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