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Tarımsal Büyüme Olmadan Türkiye Büyüyemez

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Tarımsal Büyüme Olmadan Türkiye Büyüyemez
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarımsal üretim ve gübre kullanımı konulu istişare toplantısı düzenledi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarımsal üretim ve gübre kullanımı konulu istişare toplantısı düzenledi.

Sektör temsilcileri ve yetkililerin bir araya geldiği toplantıda GTO Başkan Yardımcısı Sadık Koçak "tarımsal büyüme olmadan Türkiye büyüyemez" diyerek tarım ekonomisinin önemine dikkat çekti.

GTO Başkan Yardımcısı Sadık Koçak moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Mehmet Karayılan, İlçe Ziraat Odaları Başkanları ve tarım sektörü temsilcileri katıldı.

GTO'nun 1898 yılında Ziraat Ticaret ve Sanayi Odası adıyla faaliyetlerine başladığını söyleyen Koçak, zirai, sanayi ve ticari faaliyetlerin ekonominin temeli olduğuna ve birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine vurgu yaptı.

Koçak, "Gelişmekte olan bir ülke olarak tarım ve sanayi sektörleri arasında bir paralellik kurmalıyız. Tarımda toplam kalite yönetimini sağlamalıyız. Bunun için de en başta tarım alanlarımızı bölük pörçüklükten kurtarmalıyız. Unutmayalım ki, tarımsal büyüme olmadan Türkiye büyüyemez" dedi.

GTO'nun sanayicisinin tüccarının arkasında olduğu kadar çiftçisinin de arkasında olduğunu belirten Koçak, bütün sorunlarının çözümü için çalışacaklarını ifade etti.

Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan ise toplantıda yaptığı konuşmada gübre kullanımı konusunda yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, çözüm için Gıda Tarım hayvancılık bakanlığı müsteşarlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

Karayılan, GTO ve İlimizde faaliyet gösteren Ziraat Odaları ve Kooperatiflerle istişare ederek ve desteklerini alarak çiftçilerin sorunlarını çözmek için her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

Sektör temsilcilerinin de yaşadığı sıkıntıları dile getirdiği toplantıda çözüm için karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Tarımsal Büyüme Olmadan Türkiye Büyüyemez

Tarımsal Büyüme Olmadan Türkiye Büyüyemez

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