Tarımsal üretim hızla seraya kayıyor

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımsal üretimin hızla seraya kaydığını, üretimde seranın payının arttığını kaydetti. Bayraktar, "Dünyada seracılıkta ilk dört içinde yer alıyoruz, Avrupa’da İspanya ile yarışıyoruz" dedi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal üretimin hızla seraya kaydığını, üretimde seranın payının arttığını bildirerek, “Pazarlara yakınlık, zengin jeotermal enerji potansiyeli ve uygun iklim koşulları nedeniyle seracılık için biçilmiş kaftan olan Türkiye’de, muzun dörtte üçü, salatalığın beşte üçü, sivri biber, çilek, sofralık domates ve kabağın beşte ikisi, patlıcanın üçte biri serada üretiliyor” dedi.

DÜNYADA İLK DÖRTTEYİZ

TZOB Başkanı Bayraktar, yıl boyu üretime imkan tanıyan seracılığın birim alanda daha fazla ürün alınmasını sağladığını, tabii afetlere karşı ürünü daha fazla koruduğunu, dört mevsim istihdam yarattığını, sera imalatında olduğu gibi diğer sektörlerde katma değer elde edilmesine yol açtığını belirtti. Seracılığın 1940’da başladığını ve esas gelişiminin 1960’dan sonra olduğunu belirten Bayraktar, "Sera alanları 1960’da 10 bin dekardı, günümüzde 664 bin dekara çıktı. Dünyada seracılıkta ilk dört içinde yer alıyoruz, Avrupa’da İspanya ile yarışıyoruz" dedi.

SEBZE ÜRETİMİ ARTTI

Bayraktar, "Sera alanlarının büyüklüğü, Bahreyn ve Singapur devletlerinin yüzölçümüne yaklaştı, AB üyesi Malta’nın iki katını geçti. 6 milyon 352 bin ton sebze, 368 bin ton meyve, 1 milyar 193 milyon adet süs bitkisi seralarda yetiştiriliyor. Özellikle sebze üretiminde seracılık büyük önem kazanmış durumda" diye konuştu. Sera üretiminin 2010-2015 dönenimde yaklaşık 1 milyon ton arttığının altını çizen Bayraktar, "Sera modernizasyonu desteği önemli bir destek, devam ettirilmelidir. Sadece kuyu suyu kullanan seralara da su kullanım kolaylıkları getirilmesi, ruhsatlandırma için ek süre verilmelidir" şeklinde konuştu.