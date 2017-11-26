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Tariş Pazarlama Başkanı Akova: “Zeytinyağında Destekleme Fiyatı Arttırılmalı”

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Tariş Pazarlama Başkanı Akova: “Zeytinyağında Destekleme Fiyatı Arttırılmalı”
Tariş Zeytinyağı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Akova, "Zeytinyağında destekleme fiyatı arttırılmalı" dedi.

Tariş Zeytinyağı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Akova, "Zeytinyağında destekleme fiyatı arttırılmalı" dedi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Altınova Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifinde düzenlenen toplantıda konuşan Tariş Zeytinyağı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Akova, "Şu ana kadar Körfez ilçelerinde yüzde 35'e varan mahsul toplandı. Tariş ve tüccardan üretici iyi fiyat bekliyor. Tüccarların açıklamasına bakılırsa geçen yılki fiyatın altına düşeceği konuşuluyor. Günümüzde dolar ve euroya bakılırsa zeytin ve yağ fiyatlarının geçen yıldan yüksek olması gerekir. Zeytinde olduğu gibi zeytinyağında da üreticinin yüzü gülsün istiyoruz. Hükümetin kilogram başına 80 kuruş olan destekleme Avrupa gibi olmasa da 80 kuruşun üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Ayvalık Altınova Tariş Müdürü İlkay Alpsoy ise, "2017-2018 iş yılında halen Tariş Kooperatifi olarak Gemlik cinsi siyah zeytin alımı net fiyatlarını yağlık kilogramı 2 TL ve kalitesine göre 3 TL'den 10 TL'ye kadar satın alıyoruz ve üreticiye Tariş Altınova olarak zeytinyağında ön ödemeleri de kilo bazında 8,50 TL olarak yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Balıkesir'in Körfez bölgesinde bu yıl özellikle Gemlik tipi zeytinde üretimin arttığı belirtildi.

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