Tariş Zeytinyağı’nda Birlik Zamanı

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nin olağan mali genel kurulu yapıldı.

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nin olağan mali genel kurulu yapıldı.

Genel kurul birliğin Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda Egeli zeytin ve zeytinyağı üreticisine hitaben bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Sürek, kişisel bilgi ve birikimlerini kurumun gelişimine adadıklarını vurguladı. En büyük moral ve desteği kendilerinden önceki yöneticilerden ve kurumsal kültürden aldıklarını dile getiren Sürek, "Birliğimizin bizden sonra da nesiller boyu yükselen başarıyla varlığını sürdürmesi, beraber çalışmakla mümkündür. Oluşturduğumuz kıymetli markamızın sektördeki üstünlüğünü kabul etmeyen yok" diye konuştu.

Kurum olarak gelecek planlarının hep zeytin ve zeytinyağı üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Sürek, "Bunun içindir ki kurumumuz bünyesindeki her kooperatifin de en üst düzeyde verimle faaliyetlerini sürdürebilmesini istiyoruz. Zayıf kalan 5-6 kooperatifin genel durumunu iyileştirip beklentilere uygun hale getirilmesi için yöneticilerden proje bekliyoruz. Çalışmalarımız elbette bununla sınırlı değil. Zeytin ve zeytinyağı piyasasındaki iddialı yerimizi daha da güçlendirip pazar payımızı artıracağız. Bu yoldaki inanç ve çabalarımızın sonuçsuz kalmaması, üyelerimizin, ortak ve ortaklarımızın emeklerinin boşa gitmemesi için birlik ve beraberliğimizi sürdürelim.

Birlik ürünlerinin en üst seviyede değer görmesi için titizlikle çalıştıklarını belirten Sürek, "Her üreticinin ortağın ve kurumun ekonomik kazancının aynı ölçüde artmasını sağlayacak projeler geliştireceğiz. Bunun için de sizlerden gelen haftalık barem fiyatlarını dikkate alarak ortağımızı memnun edecek bir alım sistemi ve fiyatını yansıtmaya çaba gösteriyoruz. Dünya ekonomisinin seyri, zeytin varlığı ve zeytinyağı üretimini de dikkate alarak, birliğimizin etkin konumunu sürdürmesi yolunda uzmanlarımız aralıksız çalışıyor. Piyasada kalabilmek günümüzde daha zor hale geldi. Kurumsal olarak bir yandan büyük pazarlarda varlığımızın devamını sağlıyoruz, bir yandan da ortaklarımızın mağdur olmayacağı bir dengeyi koruyoruz. Birliğimizin amacı da budur. Bizim burada bulunma amacımız da aynıdır. Biz bu konularda güveninizin devamını diliyoruz. Başarılar hepimizin başarısı ve kazancı olacaktır" dedi.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Genel Müdürü Güngör Şarman ise şirketin mali durumunu değerlendirdi. "Birliğimizin geçen iş yılından bankalara kredi borcu yoktur" diyen Şarman, kredi kullanımının bir önceki yıla göre yüzde 55 oranında, faiz giderlerinin ise yüzde 76 azaldığını kaydetti.

Şarman, "2016 yılında yaşanan politik, sosyal ve ekonomik tüm üzücü olaylara rağmen işlerimizi başarıyla yönettik ve 2016-2017 iş yılını 3 milyon 490 bin 505 TL kar ile kapattık. 2008-2009 iş yılından bugüne, son 9 yıldır birliğimiz zarar etmeden faaliyetlerini yürütmeye devam etmektedir. Öz kaynaklarımızı 3 milyon 855 bin TL artırdık" bilgilerini verdi.