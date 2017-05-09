  • BIST 94.065
  • Altın 141,728
  • Dolar 3,5920
  • Euro 3,9245
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 17 °C

Tarkan’ın Albüm Çıkış Tarihi Açıklandı

» »
Tarkan’ın Albüm Çıkış Tarihi Açıklandı
Hayranlarının yeni albümünü merakla beklediği Megastar Tarkan'ın albüm çıkış tarihi belli oldu.

Hayranlarının yeni albümünü merakla beklediği Megastar Tarkan'ın albüm çıkış tarihi belli oldu. DMC firmasının Genel Müdürü Samsun Demir, resmi İnstagram hesabından albümün çıkışına yönelik kısa bir açıklama yaptı.

Takipçilerinin ısrarlı talepleri karşısında sessiz kalmayan Samsun Demir, albümün haziran ayının ikinci yarısında piyasada olacağının müjdesini verdi. Yaklaşık 4 yıldır bu albüm üzerinde çalıştığını söyleyen Tarkan, kış ayında vermiş olduğu bir konserde sıcaklar geldiğinde albümü çıkaracağını duyurmuştu. Sosyal medya hesaplarından da zaman zaman kısa paylaşımlar yapan Tarkan'ın, albümü piyasaya süreceği tarih büyük merak konusu olmuş ve çeşitli tahminlerde bulunulmuştu.

Tüm hazırlıkları tamamlanmış olan albümün, Tarkan'ın 23 Haziran'da Bakü'de vereceği Formula 1 yarışlarının açılış konserinden önce çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü Aktör Öğrencilere Yeşilçam’ı Anlattı08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:33
  • Çocukların Jandarmanın Arama Kurtarma Narkotik Köpeklerine İlgisi08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:19
  • Yusuf Karul ‘Bırakma Beni’yi Kliplendirdi07 Mayıs 2017 Pazar 11:18
  • Emre Kaya Yenikapı’yı Salladı07 Mayıs 2017 Pazar 11:13
  • Bodrum Masalı Oyuncuları Hem Oynadı Hem Söyledi07 Mayıs 2017 Pazar 05:23
  • Binlerce Genç Sağanak Yağmur Altında Kolpa Grubu’nu Dinledi06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:48
  • Tekirdağ’dan Fazıl Say Geçti06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:43
  • 120 Kişilik Koro 8 Farklı Dilde Konser Verdi06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:18
  • Eib Moda Tasarım Yarışması’nda Muhteşem Final06 Mayıs 2017 Cumartesi 07:13
  • Pascal Nouma Bodrum’u Salladı05 Mayıs 2017 Cuma 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti