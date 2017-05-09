Tarkan’ın Albüm Çıkış Tarihi Açıklandı

Hayranlarının yeni albümünü merakla beklediği Megastar Tarkan'ın albüm çıkış tarihi belli oldu.

Hayranlarının yeni albümünü merakla beklediği Megastar Tarkan'ın albüm çıkış tarihi belli oldu. DMC firmasının Genel Müdürü Samsun Demir, resmi İnstagram hesabından albümün çıkışına yönelik kısa bir açıklama yaptı.

Takipçilerinin ısrarlı talepleri karşısında sessiz kalmayan Samsun Demir, albümün haziran ayının ikinci yarısında piyasada olacağının müjdesini verdi. Yaklaşık 4 yıldır bu albüm üzerinde çalıştığını söyleyen Tarkan, kış ayında vermiş olduğu bir konserde sıcaklar geldiğinde albümü çıkaracağını duyurmuştu. Sosyal medya hesaplarından da zaman zaman kısa paylaşımlar yapan Tarkan'ın, albümü piyasaya süreceği tarih büyük merak konusu olmuş ve çeşitli tahminlerde bulunulmuştu.

Tüm hazırlıkları tamamlanmış olan albümün, Tarkan'ın 23 Haziran'da Bakü'de vereceği Formula 1 yarışlarının açılış konserinden önce çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.